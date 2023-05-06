Новини.LIVE веде пряму трансляцію коронації Чарльза III

Останні приготування до коронації Чарльза. Фото: REUTERS/POOL

Лічені хвилини залишаються до початку урочистої коронації Чарльза III та Камілли у Лондоні (Велика Британія). До цієї події прикута увага мільйонів жителів не тільки Сполученого Королівства, а й світу. Незабаром Чарльз та Камілла вирушать до Вестмінстерського абатства, де пройде коронація. Новини.LIVE веде пряму трансляцію події.

Розклад коронації (за київським часом)

11:30 — прибувають глави держав, іноземні королівські особи, британські королівські особи, представники закордонних урядів, британські міністри, перші міністри та колишні прем’єр-міністри.

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11:45 — військовослужбовці, які беруть участь у ході, почнуть збиратися на контрольних точках.

12:20 — Чарльз III та Камілла вирушають від Букінгемського палацу до абатства в кареті Diamond Jubilee State Coach, яка має кондиціонер і амортизатори.

12:53 — процесія прибуває до Вестмінстерського абатства.

13:00 — Чарльз III увійде через великі західні двері та пройде через неф абатства, після чого розпочнеться служба.

14:00 — опівдні за місцевим часом Чарльза III офіційно коронують. Архієпископ Кентерберійський покладе на голову Чарльза корону Святого Едуарда, і це буде єдиний раз за час його правління у Лондонському Тауері, на параді кінної гвардії та в інших місцях по всій країні відбудуться залпові салюти.

15:00 — Чарльз III та Камілла повертатимуться вулицями Лондона до Букінгемського палацу в кареті Gold State, в якій їхала Єлизавета II під час своєї коронації 1953 року.

15:33 — новоспечені король і королева повернуться до Букінгемського палацу через центральну арку.

15:45 — вони отримають військовий салют і тричі вітання на садовій терасі.

16:15 — Чарльз III та Камілла з’являться на балконі Букінгемського палацу з 14-ма іншими членами королівської родини, аби привітати підданих Сполученого Королівства та туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації.