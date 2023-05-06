Новини.LIVE ведет прямую трансляцию коронации Чарльза III

Последние приготовления к коронации Чарльза. Фото: REUTERS/POOL

Считаемые минуты остаются до начала торжественной коронации Чарльза III и Камиллы в Лондоне (Великобритания). К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира. Вскоре Чарльз и Камилла отправятся в Вестминстерское аббатство, где пройдет коронация. Новини.LIVE ведет прямую трансляцию происшествия.

Расписание коронации (по киевскому времени)

11:30 — прибывают главы государств, иностранные королевские особы, британские королевские особы, представители иностранных правительств, британские министры, первые министры и бывшие премьер-министры.

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11:45 — участвующие в ходе военнослужащие начнут собираться на контрольных точках.

12:20 — Чарльз III и Камилла отправляются от Букингемского дворца в аббатство в карете Diamond Jubilee State Coach, которая имеет кондиционер и амортизаторы.

12:53 — процессия прибывает в Вестминстерское аббатство.

13:00 — Чарльз III войдет через большую западную дверь и пройдет через неф аббатства, после чего начнется служба.

14:00 — в полдень по местному времени Чарльза III официально коронуют. Архиепископ Кентерберийский возложит на голову Чарльза корону Святого Эдуарда, и это будет единственный раз за время его правления. В Лондонском Тауэре, на параде конной гвардии и в других местах по всей стране состоятся залповые салюты.

15:00 — Чарльз III и Камилла будут возвращаться по улицам Лондона в Букингемский дворец в карете Gold State, в которой ехала Елизавета II во время своей коронации в 1953 году.

15:33 — новоиспеченные король и королева вернутся в Букингемский дворец через центральную арку.

15:45 — они получат военный салют и трижды поздравления на садовой террасе.

16:15 — Чарльз III и Камилла появятся на балконе Букингемского дворца с 14 другими членами королевской семьи, чтобы поздравить подданных Соединенного Королевства и туристов.

Напомним, ранее мы писали, кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации.