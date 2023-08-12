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Обігнав Трампа і Байдена: Зеленський увійшов у рейтинг вподобань американців

12 серпня 2023 19:22
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Козюк Тетяна
редактор
Обігнав Трампа і Байдена: Зеленський увійшов у рейтинг вподобань американців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Американський Інститут Ґелпапа провів нове опитування серед американців, запитуючи про вподобання серед публічних осіб. Відтак, друге місце у списку посів президент України Володимир Зеленський, обігнавши при цьому Дональда Трампа та чинного президента Штатів Джо Байдена. 

Відповідну інфографіку та результати опитування оприлюднили у ЗМІ. 

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  • Перше місце посів принц Вільям. Його підтримує близько 60% населення Штатів. 
  • Друге місце обійняв глава української держави Володимир Зеленський, до якого позитивно ставиться 57% населення США. 
  • На третьому місці виявилася Джилл Байден, яка отримала підтримку від 49% населення Сполучених Штатів. 

Далі у списку йде король Чарльз Третій, Джон Робертс, Дональд Трамп та Джо Байден. Останні двоє отримали найменшу підтримку серед американців.

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Рейтинг вподобань серед американців. Фото: UAWI\Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг країн з найвищою мінімалкою. Відтак, у країнах Європейського Союзу (ЄС) рівень мінімальної заробітної плати досягає понад 2,5 тис. євро, при цьому у п'ятірці держав із високою оплатою праці — ті, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Ірландію.

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