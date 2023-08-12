Обігнав Трампа і Байдена: Зеленський увійшов у рейтинг вподобань американців
Американський Інститут Ґелпапа провів нове опитування серед американців, запитуючи про вподобання серед публічних осіб. Відтак, друге місце у списку посів президент України Володимир Зеленський, обігнавши при цьому Дональда Трампа та чинного президента Штатів Джо Байдена.
Відповідну інфографіку та результати опитування оприлюднили у ЗМІ.
Рейтинг політиків
- Перше місце посів принц Вільям. Його підтримує близько 60% населення Штатів.
- Друге місце обійняв глава української держави Володимир Зеленський, до якого позитивно ставиться 57% населення США.
- На третьому місці виявилася Джилл Байден, яка отримала підтримку від 49% населення Сполучених Штатів.
Далі у списку йде король Чарльз Третій, Джон Робертс, Дональд Трамп та Джо Байден. Останні двоє отримали найменшу підтримку серед американців.
Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг країн з найвищою мінімалкою. Відтак, у країнах Європейського Союзу (ЄС) рівень мінімальної заробітної плати досягає понад 2,5 тис. євро, при цьому у п'ятірці держав із високою оплатою праці — ті, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Йдеться про Німеччину, Іспанію, Ірландію.