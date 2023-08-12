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Обогнал Трампа и Байдена: Зеленский вошел в рейтинг предпочтений американцев

12 августа 2023 19:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обогнал Трампа и Байдена: Зеленский вошел в рейтинг предпочтений американцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Американский Институт Гелпапа провел новый опрос среди американцев, спрашивая о симпатиях среди публичных лиц. Следовательно, второе место в списке занял президент Украины Владимир Зеленский, обогнав при этом Дональда Трампа и действующего президента Штатов Джо Байдена.

Соответствующую инфографику и результаты опроса обнародовали в СМИ.

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Рейтинг политиков

  • Первое место занял принц Уильям. Его поддерживают около 60% населения Штатов.
  • Второе место занял глава украинского государства Владимир Зеленский, к которому положительно относится 57% населения США.
  • На третьем месте оказалась Джилл Байден, получившая поддержку от 49% населения Соединенных Штатов.

Далее в списке следует король Чарльз Третий, Джон Робертс, Дональд Трамп и Джо Байден. Последние двое получили малейшую поддержку среди американцев.

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Рейтинг предпочтений среди американцев. Фото: UAWI\Telegram

Напомним, ранее мы писали о рейтинге стран с самой высокой минималкой. Следовательно, в странах Европейского Союза (ЕС) уровень минимальной заработной платы достигает более 2,5 тыс. евро, при этом в пятерке государств с высокой оплатой труда — принявших наибольшее количество беженцев из Украины. Речь идет о Германии, Испании, Ирландии.

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