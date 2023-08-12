Обогнал Трампа и Байдена: Зеленский вошел в рейтинг предпочтений американцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Американский Институт Гелпапа провел новый опрос среди американцев, спрашивая о симпатиях среди публичных лиц. Следовательно, второе место в списке занял президент Украины Владимир Зеленский, обогнав при этом Дональда Трампа и действующего президента Штатов Джо Байдена.

Соответствующую инфографику и результаты опроса обнародовали в СМИ.

Читайте также:

Рейтинг политиков

Первое место занял принц Уильям. Его поддерживают около 60% населения Штатов.

Второе место занял глава украинского государства Владимир Зеленский, к которому положительно относится 57% населения США.

На третьем месте оказалась Джилл Байден, получившая поддержку от 49% населения Соединенных Штатов.

Далее в списке следует король Чарльз Третий, Джон Робертс, Дональд Трамп и Джо Байден. Последние двое получили малейшую поддержку среди американцев.

Рейтинг предпочтений среди американцев. Фото: UAWI\Telegram

Напомним, ранее мы писали о рейтинге стран с самой высокой минималкой. Следовательно, в странах Европейского Союза (ЕС) уровень минимальной заработной платы достигает более 2,5 тыс. евро, при этом в пятерке государств с высокой оплатой труда — принявших наибольшее количество беженцев из Украины. Речь идет о Германии, Испании, Ирландии.