Обогнал Трампа и Байдена: Зеленский вошел в рейтинг предпочтений американцев
Американский Институт Гелпапа провел новый опрос среди американцев, спрашивая о симпатиях среди публичных лиц. Следовательно, второе место в списке занял президент Украины Владимир Зеленский, обогнав при этом Дональда Трампа и действующего президента Штатов Джо Байдена.
Соответствующую инфографику и результаты опроса обнародовали в СМИ.
Рейтинг политиков
- Первое место занял принц Уильям. Его поддерживают около 60% населения Штатов.
- Второе место занял глава украинского государства Владимир Зеленский, к которому положительно относится 57% населения США.
- На третьем месте оказалась Джилл Байден, получившая поддержку от 49% населения Соединенных Штатов.
Далее в списке следует король Чарльз Третий, Джон Робертс, Дональд Трамп и Джо Байден. Последние двое получили малейшую поддержку среди американцев.
Напомним, ранее мы писали о рейтинге стран с самой высокой минималкой. Следовательно, в странах Европейского Союза (ЕС) уровень минимальной заработной платы достигает более 2,5 тыс. евро, при этом в пятерке государств с высокой оплатой труда — принявших наибольшее количество беженцев из Украины. Речь идет о Германии, Испании, Ирландии.