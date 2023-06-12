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Очільник МАГАТЕ вирушив до України, щоб зустрітись із Зеленським

12 червня 2023 16:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Очільник МАГАТЕ вирушив до України, щоб зустрітись із Зеленським
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 12 червня, стало відомо про те, що Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до України. Там очільник відомства зустрінеться із українським Президентом Володимиром Зеленським.

Про це написав Рафаель Гроссі у своєму Twitter-акаунті.

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"По дорозі до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським і представити програму допомоги після катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці. Я оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію  з посиленою командою", — заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до України на зустріч із Зеленським. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони говорили, як зменшити ризики для ЗАЕС через ситуацію на Каховській ГЕС. 

Додамо, Держатомрегулювання видало указ про переведення останнього енергоблоку Запорізької АЕС  у "холодний зупин". Таке розпорядження видали "у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки". У розпорядженні зазначається, що в умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів необхідно негайно розпочинати перевід енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин". Це потрібно зробити негайно, поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження.

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