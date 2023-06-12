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Глава МАГАТЭ отправился в Украину, чтобы встретиться с Зеленским

12 июня 2023 16:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Глава МАГАТЭ отправился в Украину, чтобы встретиться с Зеленским
Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 12 июня, стало известно о том, что Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину. Там глава ведомства встретится с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом написал Рафаэль Гросси в своем Twitter-аккаунте.

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"По дороге в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи после катастрофического затопления дамбы в Новой Каховке. Я оценю ситуацию на Запорожской АЭС и проведу ротацию с усиленной командой", — заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину на встречу с Зеленским. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они говорили, как снизить риски для ЗАЭС из-за ситуации на Каховской ГЭС.

Госатомрегулирование издало указ о переводе последнего энергоблока Запорожской АЭС в "холодную остановку". Такое распоряжение было издано "в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности". В распоряжении отмечается, что в условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно начинать перевод энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодная остановка". Это нужно сделать немедленно, пока еще не поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения.

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