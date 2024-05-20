Очільниця МЗС Латвії пробігла 21 км для збору коштів на дрони Україні

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже (ліворуч). Фото: x.com/Braze_Baiba

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на дрони для України. Посадовиця подолала 21 кілометр.

Про це Байба Браже повідомила в соцмережі X у суботу, 18 травня.

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Збір коштів на дрони для України міністеркою Латвії

"Я біжу свій перший півмарафон. Мій номер 815 — стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя мета — збір коштів на дрони для України", — зазначила Браже.

Скриншот повідомлення з акаунта в соцмережі Х Байби Браже

Наступного дня посадовиця розповіла, що їй вдалося пробігти обрану відстань. Також Браже подякувала за підтримку.

Чиновниця додала, що загалом в марафоні взяли участь щонайменше 34 тисячі осіб.

Скриншот повідомлення з акаунта в соцмережі Х Байби Браже

Через деякий час Браже відзвітувала, що вже зібрали 12 тисяч євро.

Скриншот повідомлення з акаунта в соцмережі Х Байби Браже

Збір коштів проводиться на платформі Ziedot спільно з посольством України у Латвії.

Збір коштів на дрони для України. Фото: скриншот

Допомога Україні від Латвії

Як відомо, Латвія продовжує підтримувати Україну в протистоянні з Росією. Так, країна приєдналася до посилення контролю за дотриманням санкцій проти РФ разом із Естонією, Латвією, Польщею та Фінляндією. Відповідну угоду країни підписали 10 травня у Вільнюсі.

Крім того, Латвія передасть новий пакет військової допомоги Україні. Він буде містити безпілотні літальні апарати та системи протиповітряної оборони.