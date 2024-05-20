Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Очільниця МЗС Латвії пробігла 21 км для збору коштів на дрони Україні arrow

Очільниця МЗС Латвії пробігла 21 км для збору коштів на дрони Україні

20 травня 2024 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Очільниця МЗС Латвії пробігла 21 км для збору коштів на дрони Україні
Очільниця МЗС Латвії Байба Браже (ліворуч). Фото: x.com/Braze_Baiba
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на дрони для України. Посадовиця подолала 21 кілометр.

Про це Байба Браже повідомила в соцмережі X у суботу, 18 травня.

Читайте також:

Збір коштів на дрони для України міністеркою Латвії

"Я біжу свій перший півмарафон. Мій номер 815 — стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя мета — збір коштів на дрони для України", — зазначила Браже.

Збір коштів на дрони для України міністеркою Латвії
Скриншот повідомлення з акаунта в соцмережі Х Байби Браже

Наступного дня посадовиця розповіла, що їй вдалося пробігти обрану відстань. Також Браже подякувала за підтримку.

Чиновниця додала, що загалом в марафоні взяли участь щонайменше 34 тисячі осіб.

Збір коштів на дрони для України міністеркою Латвії
Скриншот повідомлення з акаунта в соцмережі Х Байби Браже

Через деякий час Браже відзвітувала, що вже зібрали 12 тисяч євро.

Збір коштів на дрони для України міністеркою Латвії
Скриншот повідомлення з акаунта в соцмережі Х Байби Браже

Збір коштів проводиться на платформі Ziedot спільно з посольством України у Латвії.

Збір коштів на дрони для України міністеркою Латвії
Збір коштів на дрони для України. Фото: скриншот

Допомога Україні від Латвії

Як відомо, Латвія продовжує підтримувати Україну в протистоянні з Росією. Так, країна приєдналася до посилення контролю за дотриманням санкцій проти РФ разом із Естонією, Латвією, Польщею та Фінляндією. Відповідну угоду країни підписали 10 травня у Вільнюсі.

Крім того, Латвія передасть новий пакет військової допомоги Україні. Він буде містити безпілотні літальні апарати та системи протиповітряної оборони.

Латвія
дрони
допомога
війна в Україні
війна
біг
донат
марафон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку