Глава МИД Латвии пробежал 21 км для сбора средств на дроны Украине

Глава МИД Латвии Байба Браже (слева). Фото: x.com/Braze_Baiba

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в Рижском марафоне, чтобы собрать деньги на дроны для Украины. Чиновница преодолела 21 километр.

Об этом Байба Браже сообщила в соцсети X в субботу, 18 мая.

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Сбор средств на дроны для Украины министром Латвии

"Я бегу свой первый полумарафон. Мой номер 815 — столько дней Украина борется с российской агрессией. Моя цель — сбор средств на дроны для Украины", — отметила Браже.

Скриншот сообщения из аккаунта в соцсети Х Байбы Браже

На следующий день чиновник рассказала, что ей удалось пробежать выбранное расстояние. Также Браже поблагодарила за поддержку.

Чиновница добавила, что всего в марафоне приняли участие не менее 34 тысяч человек.

Скриншот сообщения из аккаунта в соцсети Х Байбы Браже

Через некоторое время Браже отчиталась, что уже собрали 12 тысяч евро.

Скриншот сообщения из аккаунта в соцсети Х Байбы Браже

Сбор средств производится на платформе Ziedot совместно с посольством Украины в Латвии.

Сбор средств на дроны для Украины. Фото: скриншот

Помощь Украине от Латвии

Как известно, Латвия продолжает поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Так, страна присоединилась к усилению контроля над соблюдением санкций против РФ вместе с Эстонией, Латвией, Польшей и Финляндией. Соответствующее соглашение подписали 10 мая в Вильнюсе.

Кроме того, Латвия передаст новый пакет военной помощи Украине. Он будет содержать беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.