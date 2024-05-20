Глава МИД Латвии пробежал 21 км для сбора средств на дроны Украине
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в Рижском марафоне, чтобы собрать деньги на дроны для Украины. Чиновница преодолела 21 километр.
Об этом Байба Браже сообщила в соцсети X в субботу, 18 мая.
Сбор средств на дроны для Украины министром Латвии
"Я бегу свой первый полумарафон. Мой номер 815 — столько дней Украина борется с российской агрессией. Моя цель — сбор средств на дроны для Украины", — отметила Браже.
На следующий день чиновник рассказала, что ей удалось пробежать выбранное расстояние. Также Браже поблагодарила за поддержку.
Чиновница добавила, что всего в марафоне приняли участие не менее 34 тысяч человек.
Через некоторое время Браже отчиталась, что уже собрали 12 тысяч евро.
Сбор средств производится на платформе Ziedot совместно с посольством Украины в Латвии.
Помощь Украине от Латвии
Как известно, Латвия продолжает поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Так, страна присоединилась к усилению контроля над соблюдением санкций против РФ вместе с Эстонией, Латвией, Польшей и Финляндией. Соответствующее соглашение подписали 10 мая в Вильнюсе.
Кроме того, Латвия передаст новый пакет военной помощи Украине. Он будет содержать беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.
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