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Одіозний Кива прирівняв Путіна до святого

2 червня 2023 15:36
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Одіозний Кива прирівняв Путіна до святого
Колишній депутат Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ" Ілля Кива. Фото: ОПЗЖ
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Колишній депутат Верховної Ради та зрадник України Ілля Кива продовжує дивувати своїми скандалами заявами. Цього разу він знову возвеличував російського диктатора Володимир Путіна та прирівняв його до святих. 

Про це Ілля Кива сказав в одному із російських пропагандистських ефірів.

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Прокремлівська маріонетка Ілля Кива, який втік до Росії та відкрито підтримує путінський режим, вкотре "висловив свою позицію". Цього разу він прирівняв російського диктатора Володимира Путіна, який вбиває тисячі українців, до святого.

"Сьогодні у світі, навіть в Америці, Путіна називають  Костянтином. Це та людина, яка дає можливість відродитись християнству", — заявив Кива. 

Хто такий Костянтин в християнстві 

Святий Костянтин — імператор Римської імперії в 306—337 роках. Він переніс столицю імперії до Константинополя, видав Міланський едикт, що дозволив вільне сповідування християнства в імперії

Він отримав від Церкви іменування Рівноапостольний, а у всесвітній історії найменувати Великим, був сином цезаря Констанція Хлору (305-306), який правив країнами Галлією і Британією.

Нагадаємо, колишній нардеп України від забороненої фракції "ОПЗЖ" Ілля Кива у квітні минулого року попросив у Володимира Путіна громадянство РФ та політичного притулку.

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