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Одиозный Кива приравнял Путина к святому

2 июня 2023 15:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Одиозный Кива приравнял Путина к святому
Бывший депутат Верховной Рады от запретной партии "ОПЗЖ" Илья Кива. Фото: ОПЗЖ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший депутат Верховной Рады и предатель Украины Илья Кива продолжает удивлять своими скандалами заявлениями. На этот раз он снова возвеличивал российского диктатора Владимира Путина и приравнял его к святым.

Об этом Илья Кива сказал в одном из российских пропагандистских эфиров.

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Сбежавший в Россию и открыто поддерживающий путинский режим прокремлевская марионетка Илья Кива, в очередной раз "выразил свою позицию". На этот раз он приравнял российского диктатора Владимира Путина, убивающего тысячи украинцев, к святому.

"Сегодня в мире, даже в Америке, Путина называют Константином. Это тот человек, который позволяет возродиться христианству", — заявил Кива.

Кто такой Константин в христианстве

Святой Константин — император Римской империи в 306–337 годах. Он перенес столицу империи в Константинополь, издал Миланский эдикт, разрешивший свободное исповедание христианства в империи.

Он получил от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименовал Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305-306), правившего странами Галлией и Британией.

Напомним, бывший нардеп Украины от запрещенной фракции "ОПЗЖ" Илья Кива в апреле прошлого года попросил у Владимира Путина гражданство РФ и политическое убежище.

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