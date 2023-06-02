Одиозный Кива приравнял Путина к святому

Бывший депутат Верховной Рады от запретной партии "ОПЗЖ" Илья Кива. Фото: ОПЗЖ

Бывший депутат Верховной Рады и предатель Украины Илья Кива продолжает удивлять своими скандалами заявлениями. На этот раз он снова возвеличивал российского диктатора Владимира Путина и приравнял его к святым.

Об этом Илья Кива сказал в одном из российских пропагандистских эфиров.

Читайте также:

Одиозный Кива изобразил Путина в образе святого

Сбежавший в Россию и открыто поддерживающий путинский режим прокремлевская марионетка Илья Кива, в очередной раз "выразил свою позицию". На этот раз он приравнял российского диктатора Владимира Путина, убивающего тысячи украинцев, к святому.

"Сегодня в мире, даже в Америке, Путина называют Константином. Это тот человек, который позволяет возродиться христианству", — заявил Кива.

Кто такой Константин в христианстве

Святой Константин — император Римской империи в 306–337 годах. Он перенес столицу империи в Константинополь, издал Миланский эдикт, разрешивший свободное исповедание христианства в империи.

Он получил от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименовал Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305-306), правившего странами Галлией и Британией.

Напомним, бывший нардеп Украины от запрещенной фракции "ОПЗЖ" Илья Кива в апреле прошлого года попросил у Владимира Путина гражданство РФ и политическое убежище.