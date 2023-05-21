Одна з авіакомпаній Грузії заборонила президентці користуватись її послугами

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Reuters

Засновник національної авіакомпанії Georgian Airways, що базується в Грузії, прийняв рішення заборонити президентці країни Саломі Зурабішвілі користуватися послугами компанії. Це сталося після того, як Зурабішвілі заявила про свій намір бойкотувати авіакомпанію через поновлення польотів до Росії.

Про це пише Reuters.

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Засновник компанії Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі заявив, що президента Грузії не допустять на борт літаків компанії. Він також зажадав, щоб президент вибачився перед авіакомпанією та всім грузинським народом, а не лише перед самою компанією.

Гаїашвілі зазначив, що успіхи та досягнення Georgian Airways сьогодні є заслугою грузинських льотчиків, які 30 років тому евакуювали людей із палаючого міста Сухумі.

Таким чином, засновник авіакомпанії Georgian Airways висловив свою незгоду з рішенням компанії відновити польоти до Росії й вирішив заборонити президентові Грузії користуватися послугами авіакомпанії.

Нагадаємо, що в Грузію літатиме російська авіакомпанія Red Wings. Ця авіакомпанія знаходиться під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тому влада Грузії дозволила їй польоти.

Відомо, що авіакомпанія Red Wings ще з 2021 року перебуває під санкційними обмеженнями України.

Це сталося через те, що Red Wings літали до окупованого Криму, порушуючи законодавство України.