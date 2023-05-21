Одна из авиакомпаний Грузии запретила президенту пользоваться ее услугами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Reuters

Основатель национальной авиакомпании Georgian Airways, базирующейся в Грузии, принял решение запретить президенту страны Саломе Зурабишвили пользоваться услугами компании. Это произошло после того, как Зурабишвили заявила о своем намерении бойкотировать авиакомпанию из-за возобновления полетов в Россию.

Об этом пишет Reuters.

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Основатель компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что президент Грузии не будет допущен на борт самолетов компании. Он также потребовал, чтобы президент извинился перед авиакомпанией и всем грузинским народом, а не только перед компанией самой.

Гаиашвили отметил, что успехи и достижения Georgian Airways сегодня являются заслугой грузинских летчиков, которые 30 лет назад эвакуировали людей из горящего города Сухуми.

Таким образом, основатель авиакомпании Georgian Airways выразил свое несогласие с решением компании возобновить полеты в Россию и принял решение запретить президенту Грузии пользоваться услугами авиакомпании.

Напомним, что в Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.

Известно, что авиакомпания Red Wings еще с 2021 находится под санкционными ограничениями Украины.

Это произошло из-за того, что Red Wings летали в оккупированный Крым, в нарушение законодательства Украины.