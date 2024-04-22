Ізраїль знищив в Ірані російський ЗРК С-300, що це означає

Уражена Ізраїлем система російської ППО. Фото:Telegram/BILD на русском

Удар Ізраїля по Ірану — це ганьба для російського диктатора Путіна. Адже внаслідок атаки був знищений зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва. Цією системою ППО Іран не раз хизувався: на військових парадах пускові установки обвішували портретами та цитатами аятоли Хаменеї.

Про це у неділю, 21 квітня, написав військовий оглядач BILD Крістофер Буль.

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Незрозуміло, як саме Ізраїль уразив С-300

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 квітня Ізраїль завдав удару по території Ірану. За даними, американського видання The New York Times, Ізраїль цілив в авіабазу поблизу міста Натанз. Там іранська влада займається ядерною програмою. ЦАХАЛ вдалось вивести з ладу російський комплекс ППО С-300. Ця система мала захищати базу від атак з повітря.

Російський ЗРК С-300 під час параду в Ірані. Фото:Telegram/BILD на русском

"Залишається незрозумілим, як саме Ізраїль уразив С-300. У Тегерані кажуть, що це були дрони, запущені з території Ірану. Низка західних чиновників упевнена, що це була ракета, випущена з винищувача, але не з Ізраїлю чи Ірану", — пише BILD.

Нагадаємо, Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин. Тель-Авів намагається поповнити свої запаси на тлі війни у Секторі Газа та зростанні напруженості у відносинах з Іраном.

Також ми писали, США не підтримали Ізраїль щодо удару по Ірану у віповідь.