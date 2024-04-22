Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Обозреватель BILD объяснил, почему удар Израиля по Ирану — позор для Путина arrow

Обозреватель BILD объяснил, почему удар Израиля по Ирану — позор для Путина

22 апреля 2024 02:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Израиль уничтожил в Иране российский ЗРК С-300, что это значит
Пораженная Израилем система российской ПВО. Фото:Telegram/BILD на русском
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Удар Израиля по Ирану — это позор для российского диктатора Путина. Поскольку в результате атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства. Этой системой ПВО Иран не раз кичился: на военных парадах пусковые установки увешивали портретами и цитатами аятоллы Хаменеи.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, написал военный обозреватель BILD Кристофер Буль.

Читайте также:

Непонятно, как именно Израиль поразил С-300

Напомним, в пятницу, 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. По данным американского издания The New York Times, Израиль целился в авиабазу вблизи города Натанз. Там иранские власти занимаются ядерной программой. ЦАХАЛ удалось вывести из строя российский комплекс ПВО С-300. Эта система должна была защищать базу от атак с воздуха.

null
Российский ЗРК С-300 во время парада в Иране. Фото:Telegram/BILD на русском

"Остается непонятным, как именно Израиль поразил С-300. В Тегеране говорят, что это были дроны, запущенные с территории Ирана. Ряд западных чиновников уверен, что это была ракета, выпущенная из истребителя, но не из Израиля или Ирана", — пишет BILD.

Напомним, Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить дополнительное оружие, в том числе танковые боеприпасы и тактические машины. Тель-Авив пытается пополнить свои запасы на фоне войны в секторе Газа и напряженности в отношениях с Ираном.

Также мы писали, что США не поддержали ответный удар Израиля по Ирану. 

Иран
Израиль
война
владимир путин
ПВО
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации