Израиль уничтожил в Иране российский ЗРК С-300, что это значит

Пораженная Израилем система российской ПВО. Фото:Telegram/BILD на русском

Удар Израиля по Ирану — это позор для российского диктатора Путина. Поскольку в результате атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства. Этой системой ПВО Иран не раз кичился: на военных парадах пусковые установки увешивали портретами и цитатами аятоллы Хаменеи.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, написал военный обозреватель BILD Кристофер Буль.

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Непонятно, как именно Израиль поразил С-300

Напомним, в пятницу, 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. По данным американского издания The New York Times, Израиль целился в авиабазу вблизи города Натанз. Там иранские власти занимаются ядерной программой. ЦАХАЛ удалось вывести из строя российский комплекс ПВО С-300. Эта система должна была защищать базу от атак с воздуха.

Российский ЗРК С-300 во время парада в Иране. Фото:Telegram/BILD на русском

"Остается непонятным, как именно Израиль поразил С-300. В Тегеране говорят, что это были дроны, запущенные с территории Ирана. Ряд западных чиновников уверен, что это была ракета, выпущенная из истребителя, но не из Израиля или Ирана", — пишет BILD.

Напомним, Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить дополнительное оружие, в том числе танковые боеприпасы и тактические машины. Тель-Авив пытается пополнить свои запасы на фоне войны в секторе Газа и напряженности в отношениях с Ираном.

Также мы писали, что США не поддержали ответный удар Израиля по Ирану.