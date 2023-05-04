Олена Зеленська прибула в Лондон перед коронацією Чарльза III

Зустріч Зеленської та дружини прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Фото: REUTERS

Перша леді України Олена Зеленська 4 травня, прибула з візитом у Лондон. Вона буде присутня на коронації короля Чарльза III в суботу, 6 травня.

Про це повідомляє телеканал Sky News у Twitter.

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Телеканал опублікував кадри зустрічі Зеленської та дружини прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Олену Зеленську цілує та обіймає Акшата Мурті.

BREAKING: Ukraine's First Lady is meeting with Rishi Sunak's wife in Downing Street this afternoon.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/rfQZsbAY64 — Sky News (@SkyNews) May 4, 2023

Пізніше перша леді України опублікувала фото відвідин Британської бібліотеки — однієї з найбільших бібліотек світу, в якій зберігається 100-тисячна українська колекція.

"Британська бібліотека поповнилася українською книжковою поличкою – творами літератури, філософії історії, які дають двом народам змогу краще розуміти одне одного", — написала Олена Зеленська у Telegram.

Нагадаємо, офіційна церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Служба розпочнеться об 11:00 за британським часом (13:00 — за київським часом) і триватиме близько трьох годин. В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.