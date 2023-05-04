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Олена Зеленська прибула в Лондон перед коронацією Чарльза III

4 травня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Олена Зеленська прибула в Лондон перед коронацією Чарльза III
Зустріч Зеленської та дружини прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перша леді України Олена Зеленська 4 травня, прибула з візитом у Лондон. Вона буде присутня на коронації короля Чарльза III в суботу, 6 травня.

Про це повідомляє телеканал Sky News у Twitter.

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Телеканал опублікував кадри зустрічі Зеленської та дружини прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Олену Зеленську цілує та обіймає Акшата Мурті.

Пізніше перша леді України опублікувала фото відвідин Британської бібліотеки — однієї з найбільших бібліотек світу, в якій зберігається 100-тисячна українська колекція.

"Британська бібліотека поповнилася українською книжковою поличкою – творами літератури, філософії історії, які дають двом народам змогу краще розуміти одне одного", — написала Олена Зеленська у Telegram.

Нагадаємо, офіційна церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Служба розпочнеться об 11:00 за британським часом (13:00 — за київським часом) і триватиме близько трьох годин. В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.

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