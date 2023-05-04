Елена Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III

Встреча Зеленской и супруги премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Фото: REUTERS

Первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла с визитом в Лондон. Она будет присутствовать на коронации короля Чарльза III в субботу, 6 мая.

Об этом сообщает телеканал Sky News в Twitter.

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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 и YouTube pic.twitter.com/rfQZsbAY64 — Sky News (@SkyNews) May 4, 2023

Позже первая леди Украины опубликовала фото посещения Британской библиотеки — одной из самых больших библиотек мира, в которой хранится 100-тысячная украинская коллекция.

"Британская библиотека пополнилась украинской книжной полочкой — произведениями литературы, философии истории, которые позволяют двум народам лучше понимать друг друга ", — написала Елена Зеленская в Telegram.

Напомним, официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов. В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Суспільне. Культура". Ведущие трансляции — журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.