Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Елена Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III arrow

Елена Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III

4 мая 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Елена Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III
Встреча Зеленской и супруги премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская 4 мая прибыла с визитом в Лондон. Она будет присутствовать на коронации короля Чарльза III в субботу, 6 мая.

Об этом сообщает телеканал Sky News в Twitter.

Читайте также:

Телеканал опубликовал кадры встречи Зеленской и супруги премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Елену Зеленскую целует и обнимает Акшата Мурти.

Позже первая леди Украины опубликовала фото посещения Британской библиотеки — одной из самых больших библиотек мира, в которой хранится 100-тысячная украинская коллекция.

"Британская библиотека пополнилась украинской книжной полочкой — произведениями литературы, философии истории, которые позволяют двум народам лучше понимать друг друга ", — написала Елена Зеленская в Telegram.

Напомним, официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов. В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Суспільне. Культура". Ведущие трансляции — журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас