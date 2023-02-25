Орбан знову за своє: Угорщина вагається, хто ж винен у війні в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Угорщина визнає рф винною в агресії та війні проти України, проте вагається покласти на неї повну політичну відповідальність за конфлікт. Відповідальний за Офіс прем'єра міністр Гергель Гуляш зазначив, що юридично кремль відповідає за початок війни, але існують політичні нюанси.

Про це пише Telex.

Заява Угорщини

Гуляш вважає, що російського нападу можна було б уникнути, якби НАТО дало гарантії, що Україна не вступить до Альянсу у довгостроковій перспективі, а також що Захід мав би спробувати переконатися, що володимир путін використовує цей привід лише для нападу на Україну.

"Якби НАТО дало гарантії, що Україна в довгостроковій перспективі не вступить до Альянсу, тоді російського нападу можна було б уникнути, або це був лише фальшивий привід", — сказав Гергель Гуляш.

Водночас Гуляш висловив повагу до героїчної боротьби України за суверенітет та зазначив, що Угорщина завжди підтримувала суверенну Україну з огляду на своє віддалене розташування від росії.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори та демонтовано написи угорською мовою.

"Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень та поновлення колишнього статусу", — сказав держсекретар з двосторонніх відносин в угорському МЗС Тамаш Менцер.

Крім того, з Віктором Орбаном пов'язаний скандал. Так, 22 листопада угорські ЗМІ повідомили, що очільнрик уряду Угорщини Віктор Орбан прийшов на зустріч із місцевим футболістом у шарфі, на якому було зображено карту "Великої Угорщини". На цій карті до складу Угорщини приєднали частину української території, Румунії та Хорватії.