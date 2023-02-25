Орбан снова за своё: Венгрия колеблеться кто же виноват в войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия признает рф виновной в агрессии и войне против Украины, однако колеблется возложить на нее полную политическую ответственность за конфликт. Ответственный за Офис премьера министр Гергель Гуляш указал, что юридически кремль несет ответственность за начало войны, но существуют политические нюансы.

Об этом пишет Telex.

Заявление Венгрии

Гуляш считает, что российское нападение можно было бы избежать, если бы НАТО дало гарантии, что Украина не вступит в Альянс в долгосрочной перспективе, а также, что Запад должен был попытаться убедиться, что владимир путин использует этот повод только для нападения на Украину.

"Если бы НАТО дало гарантии, что Украина в долгосрочной перспективе не вступит в Альянс, тогда российского нападения можно было бы избежать, или это был бы лишь фальшивый повод", — сказал Гергель Гуляш

В то же время Гуляш выразил уважение к героической борьбе Украины за суверенитет и отметил, что Венгрия всегда поддерживала суверенную Украину, учитывая свое удаленное расположение от россии.

Напомним, недавно Венгрия требовала у Украины "прекратить зверства" против этнических венгров в Закарпатской области. Отметим, что до этого в районе закарпатского города Мукачево были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке.

"Призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и возобновления прежнего статуса", — сказал госсекретарь по двусторонним отношениям в венгерском МИД Тамаш Менцер.

Кроме того, с Виктором Орбаном связан скандал. Так, 22 ноября венгерские СМИ сообщили, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пришел на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии". На этой карте в состав Венгрии присоединили часть украинской территории, Румынии и Хорватии.