Острів в Індійському океані рятують від навали гризунів

Домашні миші

Нещодавно оголошена найбільша у світі програма викорінення домашніх мишей з острова Маріон у південній частині Індійського океану націлена на захист морських птахів, що знаходяться під загрозою зникнення, включаючи альбатросів та інших видів. У 19 столітті миші були завезені на цей віддалений острів мисливцями на тюленів, і за останні 30 років вони стали головними винищувачами безхребетних рослин, а також почали поїдати пташенят і дорослих морських птахів, що гніздяться на землі та в норах.

Про це пише The Guardian.

Острів Маріон, розташований за 1370 миль (2200 км) на південний схід від Кейптауна, є домом для мільйонів морських птахів, що розмножуються, включаючи чотири види пінгвінів і чверть мандрівних альбатросів у світі. Фахівці прогнозують, що без вживання заходів щодо викорінення мишей, альбатроси на острові вимруть, а 18 із 28 видів морських птахів, які наразі розмножуються на острові, також можуть зникнути.

Операційний менеджер проєкту Mouse-Free Marion Кіт Спрінгер підкреслив невідкладну потребу у захисті морських птахів, включаючи знакових мандрівних альбатросів, інших альбатросів, буревісників та пріонів. Здійснення програми викорінення домашніх мишей дозволить врятувати морських птахів від зникнення та зберегти екосистему острова Маріон у південній частині Індійського океану.

Було показано, що видалення інвазивних видів з малих островів є одним із найбільш ефективних способів відновлення острівних екосистем та підвищення біорізноманіття, а поширення людства гризунів, кішок та лисиць є однією з ключових причин зникнення унікальних видів, що часто зустрічаються там.

Недавні дослідження показали, що видалення інвазивних видів з малих островів є одним із найефективніших способів відновлення острівних екосистем та підвищення біорізноманіття. Однією з головних причин зникнення унікальних видів, які часто мешкають на островах, є поширення гризунів, кішок та лисиць, які були завезені на ці території людством.

Нагадаємо, що в холодну пору року на "Тузловських лиманах" на півдні Одеської області можна побачити горбисті ділянки землі - це осінньо-зимові "будинки" курганчикової миші -виду-двійника миші домашньої.