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Остров в Индийском океане спасают от нашествия грызунов

23 марта 2023 08:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Домашние мыши
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно объявленная крупнейшая в мире программа искоренения домашних мышей с острова Марион в южной части Индийского океана нацелена на защиту морских птиц, находящихся под угрозой исчезновения, включая альбатросов и других видов. В 19 веке мыши были завезены на этот отдаленный остров охотниками на тюленей, и за последние 30 лет они стали главными уничтожителями беспозвоночных и растений, а также начали поедать птенцов и взрослых морских птиц, гнездящихся на земле и в норах.

Об этом пишет The Guardian.

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Остров Марион, расположенный в 1370 милях (2200 км) к юго-востоку от Кейптауна, является домом для миллионов размножающихся морских птиц, включая четыре вида пингвинов и четверть странствующих альбатросов в мире. Специалисты прогнозируют, что без принятия мер по искоренению мышей, альбатросы на острове вымрут, а 18 из 28 видов морских птиц, которые в настоящее время размножаются на острове, также могут исчезнуть.

Операционный менеджер проекта Mouse-Free Marion Кит Спрингер подчеркнул неотложную потребность в защите морских птиц, включая знаковых странствующих альбатросов, других альбатросов, буревестников и прионов. Осуществление программы искоренения домашних мышей позволит спасти морских птиц от исчезновения и сохранить экосистему острова Марион в южной части Индийского океана.

Было показано, что удаление инвазивных видов с малых островов является одним из наиболее эффективных способов восстановления островных экосистем и повышения биоразнообразия, а распространение человечества грызунов, кошек и лисиц является одной из ключевых причин исчезновения уникальных видов, часто встречающихся там.

Недавние исследования показали, что удаление инвазивных видов с малых островов является одним из самых эффективных способов восстановления островных экосистем и повышения биоразнообразия. Одной из главных причин исчезновения уникальных видов, которые часто обитают на островах, является распространение грызунов, кошек и лисиц, которые были завезены на эти территории человечеством.

Напомним, что в холодное время года на "Тузловских лиманах" на юге Одесской области можно увидеть холмистые участки земли — это осенне-зимние "дома" курганчиковой мыши — вида-двойника мыши домашней.

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