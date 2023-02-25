Глобальні наслідки російського вторгнення

Наслідки війни в Україні для міжнародного ладу

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Майже рік тому, 24 лютого, путін розпочав — розуміючи це чи ні — безліч глобальних процесів. Саме ця війна може стати початком перерозподілу світової влади і створення нових потужних союзів — як корисних, так і вкрай небезпечних. Про початок багатополярного світу пише Рональд Сані, професор історії та політології Мічиганського університету. Оригінал статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Війна в Україні викрила безглуздість — і непередбачувані наслідки — "озброєних місіонерів"

Увечері напередодні вторгнення росії в Україну багатьом спостерігачам, і мені зокрема, здавалося майже неймовірним, що путін доведе задумане до кінця, після тижнів загрози військового нападу. Як я писав тоді, путін не такий нестабільний і необдуманий, як його іноді малюють.

Я не взяв до уваги, що путін, словами французького державного діяча і революціонера Максиміліана Робесп'єра, є "озброєним місіонером". У 1792 році Робесп'єр пояснював: "Найекстравагантніша ідея, яка може вкоренитися в голові політика, — це віра в те, що достатньо одному народу вторгнутися в чужий народ, щоб змусити його прийняти свої закони і конституцію. Ніхто не любить озброєних місіонерів, і перша порада, яку дають природа і розсудливість, — дати їм відсіч як ворогам".

Ці слова видаються доречними, оскільки 24 лютого 2023 року — перша похмура річниця катастрофічної війни володимира путіна в Україні.

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Рішення путіна ознаменувало початок року масових руйнувань і смертей в Україні та надзвичайних витрат — як економічних, так і людських — для росії.

Це також було колосальною помилкою з боку путіна: це значно послабило росію, згуртувало сили НАТО навколо керівництва Сполучених Штатів і створило більш об'єднану, національно свідому Україну, ніж та, яка існувала до війни.

Імперська надмірність

Путінська росія, як держава, що згасає, відмовилася визнати власні обмеження як в економічному, так і у військовому плані. Вторгненням до свого меншого сусіда росія намагалася порушити міжнародну систему на чолі зі Сполученими Штатами. Вона також прагнула встановити власну гегемонію над Україною і, опосередковано, над більшою частиною колишнього Радянського Союзу.

Але нездатність росії "обезголовити" український уряд, який зі свого боку надихнув українців на героїчний опір, стала катастрофічним прикладом того, що можна назвати "імперською надмірністю", коли держава намагається захопити або контролювати інші держави за межами своїх власних можливостей зробити це.

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Це призвело до ослаблення росії — ізольованої держави-парії, яку сприймають як загрозу демократії та заснованій на правилах ліберальної системи міжнародної безпеки.

Тим часом, риторика путіна щодо Заходу еволюціонувала від скарг на розширення НАТО до нападок на культуру вседозволеності Заходу.

Путін розгортає риторику про небезпечні підривні ліберальні, демократичні цінності та практики, повторюючи слова правих політиків, таких як Віктор Орбан з Угорщини та Джорджія Мелоні, ультраправий італійський лідер. Схоже, що формується новий "Інтернаціонал" — такий же зловісний для ліберального Заходу, як і Комуністичний Інтернаціонал — з неліберальних і авторитарних держав, ключовим членом якого є росія.

Цей погляд на українську війну як на культурну боротьбу грає в російських ЗМІ як емоційний заклик, що мобілізує найглибші страхи путінського народу.

Пропаганда, замаскована під новини, пости в соціальних мережах і заяви урядовців, використовується для формування сприйняття війни пересічними росіянами.

Назустріч багатополярному світу?

Наслідки прорахунку путіна не обмежуються самою війною чи Європою. Скоріше, вони мають відлуння далеко за межами полів битв в Україні та домівок росіян, чиї сини були вбиті або втекли за кордон.

Імперська агресія путіна проти України — неправдоподібно проголошена як захист єдиної росії та українського народу від нацистських узурпаторів — має довгу генеалогію.

З часу своєї знаменитої промови на Мюнхенському конференції з безпеки у 2007 році президент росії виступає проти "однополярного" військового та економічного домінування Сполучених Штатів. Він прагне "багатополярності" — тобто здатності інших великих держав впливати на своїх сусідів.

У такому багатополярному світі Україна і Грузія ніколи не приєднаються до НАТО, а більша частина колишнього Радянського Союзу потрапить під владу росії. Китай мав би першорядний вплив у Східній Азії, так само як Індія в Південній Азії. І, можливо, саме цього прагне Іран на більшій частині Близького Сходу.

Для країн, що вороже ставляться до Сполучених Штатів — і навіть для деяких дружніх держав — ця багатополярна перебудова міжнародного порядку виглядає досить привабливо.

Так, війна в Україні згуртувала західний альянс навколо ідеї міжнародного порядку, заснованого на правилах, який існує з 1945 року. Але вона також підбудила прагнення "Глобального Півдня" — країн, які не входять ні до НАТО, ні до колишнього радянського блоку, здебільшого в Південній півкулі.

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Країни від Латинської Америки та Африки до тихоокеанських острівних держав закликають до більшого розпорошення і розподілу міжнародного впливу. Дві найбільші за чисельністю населення країни світу, Індія і Китай, висловили свою підтримку новому багатополярному міжнародному порядку і не стали відкрито критикувати агресію росії проти України.

Переосмислення регіональної та глобальної боротьби за владу

Війна в Україні також вплинула на інші сфери глобальної напруженості.

Зважаючи на Тайвань як потенційну гарячу точку і брязкання зброєю з боку Північної Кореї, Японія, Південна Корея і Філіппіни тяжіють до тіснішої військової співпраці зі Сполученими Штатами у Східній Азії. Китай і Північна Корея рухаються в протилежному напрямку, ближче до росії.

Війна в Україні також змінює форму довготривалого конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Обидві держави прагнуть суверенної влади над спірним регіоном Нагірного Карабаху. Але оскільки росія загрузла у військовому та економічному планах, путін не схильний допомагати Вірменії, своєму єдиному вірному союзнику на Південному Кавказі. І це незважаючи на те, що Азербайджан неодноразово порушував кордони свого сусіда.

Азербайджан, навпаки, отримує дедалі більшу допомогу від своїх регіональних союзників — Ізраїлю, якого підштовхує спільна ворожість до Ірану, і Туреччини. Обидві країни постачають Азербайджану сучасне озброєння, що дає країні перевагу в конфлікті.

Конфлікт в Україні також впливає на майбутню велику глобальну боротьбу за владу: Китай і США. Оскільки держави ЄС і регіональні суперники Китаю налагоджують тісніші зв'язки з Вашингтоном, Пекін може побачити зростаючу загрозу, або навіть можливість більш агресивно поширювати свій вплив у міру того, як розвивається регіональна динаміка сили.

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Американські політики в адміністраціях Трампа і Байдена попереджали, що економічне і військове піднесення Китаю становить серйозну загрозу для подальшої позиції США як найсильнішої і найбагатшої держави на планеті. Для своїх конкурентів на світовій арені США також виглядають як озброєний місіонер.

Невизначеність війни в Україні і все ще незрозумілі шляхи, якими вона змінює геополітику, мало сприятимуть розвіюванню цих страхів. Найімовірніше, це може заохотити дослідників міжнародних відносин, таких як професор Гарвардського університету Грем Еллісон, які вірять у "пастку Фукідіда". Заснована на поясненні давньогрецького історика походження Пелопоннеської війни, ця теорія стверджує, що коли нова держава загрожує витіснити регіонального або глобального гегемона, війна неминуча.

Як людина, навчена дивитися в минуле, щоб зрозуміти сьогодення і можливе майбутнє, я вірю, що ніщо в історії не є неминучим — люди завжди мають вибір. Це було правдою для путіна напередодні вторгнення 24 лютого 2022 року, і це є правдою для політиків по всьому світу сьогодні.

Але рішення про вторгнення в Україну підкреслює явну небезпеку: коли державні діячі сприймають світ як дарвінівську гру з нульовою сумою переможців і переможених, зіткнення між Заходом і рештою, або як ідеологічний конфлікт між автократіями і демократіями, вони можуть створити умови — через провокації, погрози або навіть вторгнення — які ведуть до воєн з непередбачуваними наслідками.

Рональд Сані, професор історії та політології Мічиганського університету

Фото: Reuters