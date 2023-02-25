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"Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

25 февраля 2023 18:00
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Глобальные последствия российского вторжения
Последствия войны в Украине для международного строя
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Почти год назад, 24 февраля, путин начал — понимая это или нет — множество глобальных процессов. Именно эта война может стать началом перераспределения мировой власти и создания новых мощных союзов — как полезных, так и крайне опасных. О начале многополярного мира пишет Рональд Сани, доктор истории и политологии Мичиганского института. Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Война в Украине разоблачила бессмысленность — и непредсказуемые последствия — "вооруженных миссионеров"

Вечером накануне вторжения россии в Украину многим наблюдателям, и мне в том числе, казалось почти невероятным, что путин доведет задуманное до конца, после недель угрозы военного нападения. Как я писал тогда, путин не такой стабильный и необдуманный, как его иногда рисуют.

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Я не учел, что путин, словами французского государственного деятеля и революционера Максимилиана Робеспьера, является "вооруженным миссионером". В 1792 году Робеспьер объяснял: "Самая экстравагантная идея, которая может укорениться в голове политика, — это вера в то, что достаточно одному народу вторгнуться в чужой народ, чтобы заставить его принять свои законы и конституцию. Никто не любит вооруженных миссионеров, и первый совет, который дают природа и благоразумие, — дать им отпор как врагам".

Эти слова кажутся уместными, поскольку 24 февраля 2023 года исполняется первая мрачная годовщина катастрофической войны владимира путина в Украине.

Z пропаганда
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Решение путина ознаменовало начало года массовых разрушений и смертей в Украине и чрезвычайных затрат — как экономических, так и человеческих — для россии.

Это также было колоссальной ошибкой со стороны путина: это значительно ослабило россию, сплотило силы НАТО вокруг руководства Соединенных Штатов и создало более объединенную, национально сознательную Украину, чем существовавшая до войны.

Имперская избыточность

Путинская россия, как угасающее государство, отказалось признать собственные ограничения как в экономическом, так и в военном плане. Вторжением к своему младшему соседу россия пыталась нарушить международную систему во главе с Соединенными Штатами. Она также стремилась установить свою гегемонию над Украиной и, косвенно, над большей частью бывшего Советского Союза.

Но неспособность россии "обезглавить" украинское правительство, в свою очередь, вдохновившее украинцев на героическое сопротивление, стало катастрофическим примером того, что можно назвать "имперской избыточностью", когда государство пытается захватить или контролировать другие государства за пределами своих собственных возможностей сделать это.

Путін
Фото: Sergey Guneev/REUTERS 

Это привело к ослаблению россии — изолированного государства-парии, которое воспринимают как угрозу демократии и основанной на правилах либеральной системе международной безопасности.

Между тем, риторика путина по Западу эволюционировала от жалоб на расширение НАТО до нападок на культуру вседозволенности Запада.

Путин разворачивает риторику об опасных взрывных либеральных, демократических ценностях и практиках, повторяя слова правых политиков, таких как Виктор Орбан из Венгрии и Джорджия Мелони, ультраправый итальянский лидер. Похоже, что формируется новый "Интернационал" — такой же зловещий для либерального Запада, как и Коммунистический Интернационал — из нелиберальных и авторитарных государств, ключевым членом которого является россия.

Этот взгляд на украинскую войну как на культурную борьбу играет в российских СМИ как эмоциональный призыв, мобилизующий глубочайшие страхи путинского народа.

Пропаганда, замаскированная под новости, посты в социальных сетях и заявления чиновников, используется для формирования восприятия войны рядовыми россиянами.

Навстречу многополярному миру?

Последствия просчета путина не ограничиваются самой войной или Европой. Скорее, они имеют эхо далеко за пределами полей битв в Украине и домов русских, чьи сыновья были убиты или скрылись за границу.

Имперская агрессия путина против Украины — неправдоподобно провозглашенная как защита единой россии и украинского народа от нацистских узурпаторов — имеет длинную генеалогию.

С момента своей знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году президент россии выступает против "однополярного" военного и экономического доминирования Соединенных Штатов. Он стремится к "многополярности" — то есть способности других великих держав влиять на своих соседей.

В столь многополярном мире Украина и Грузия никогда не присоединятся к НАТО, а большая часть бывшего Советского Союза попадет под власть россии. Китай оказал бы первостепенное влияние в Восточной Азии, равно как Индия в Южной Азии. И, возможно, именно к этому стремится Иран на большей части Ближнего Востока.

Для стран, которые враждебно относятся к Соединенным Штатам — и даже для некоторых дружественных государств — это многополярное переустройство международного порядка выглядит довольно привлекательно.

Так, война в Украине сплотила западный альянс вокруг идеи международного порядка, основанного на правилах, что существуют с 1945 года. Но она также подбудила стремление "Глобального Юга" — стран, которые не входят ни в НАТО, ни в бывший советский блок, в основном в Южном полушарии.

ЗСУ
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Страны от Латинской Америки и Африки до тихоокеанских островных государств призывают к большему распылению и распределению международного влияния. Две крупнейшие по численности населения страны мира, Индия и Китай, выразили свою поддержку новому многополярному международному порядку и не стали открыто критиковать агрессию россии против Украины.

Переосмысление региональной и глобальной борьбы за власть

Война в Украине также отразилась на других сферах глобальной напряженности.

Учитывая Тайвань как потенциальную горячую точку и бряцание оружием со стороны Северной Кореи, Япония, Южная Корея и Филиппины тяготеют к более тесному военному сотрудничеству с Соединенными Штатами в Восточной Азии. Китай и Северная Корея двигаются в противоположном направлении, ближе к россии.

Война в Украине также изменяет форму долгосрочного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оба государства стремятся суверенной власти над спорным регионом Нагорного Карабаха. Но поскольку россия увязла в военном и экономическом планах, путин не склонен помогать Армении, своему единственному верному союзнику на Южном Кавказе. И это, несмотря на то, что Азербайджан неоднократно нарушал границы своего соседа.

Азербайджан, напротив, получает все большую помощь от своих региональных союзников — Израиля, подталкивающего общую враждебность к Ирану и Турции. Обе страны снабжают Азербайджан современным вооружением, что дает стране преимущество в конфликте.

Конфликт в Украине также влияет на грядущую крупную глобальную борьбу за власть: Китай и США. Поскольку государства ЕС и региональные соперники Китая налаживают более тесные связи с Вашингтоном, Пекин может увидеть растущую угрозу или даже возможность более агрессивно распространять свое влияние по мере того, как развивается региональная динамика силы.

Байден Сі
Фото: President Joe Biden/Facebook

Американские политики в администрациях Трампа и Байдена предупреждали, что экономический и военный подъем Китая представляет серьезную угрозу для дальнейшей позиции США как самого сильного и богатого государства на планете. Для своих конкурентов на мировой арене США также смотрятся как вооруженный миссионер.

Неопределенность войны в Украине и все еще непонятные пути, по которым она изменяет геополитику, мало способствуют развеянию этих страхов. Скорее всего, это может поощрить исследователей международных отношений, таких как профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон, которые верят в "ловушку Фукидида". Основанная на объяснении древнегреческого историка происхождения Пелопоннесской войны, эта теория утверждает, что когда новое государство грозит вытеснить регионального или глобального гегемона, война неизбежна.

Как человек, наученный смотреть в прошлое, чтобы понять настоящее и возможное будущее, я верю, что ничто в истории неизбежно — у людей всегда есть выбор. Это было правдой для путина накануне вторжения 24 февраля 2022 года, и это правда для политиков по всему миру сегодня.

Но решение о вторжении в Украину подчеркивает явную опасность: когда государственные деятели воспринимают мир как дарвиновскую игру с нулевой суммой победителей и проигравших, столкновение между Западом и остальными, или как идеологический конфликт между автократиями и демократиями, они могут создать условия из-за провокации, угроз или даже вторжение — которые ведут к войнам с непредсказуемыми последствиями.

The Conversation

Рональд Сани, профессор истории и политологии Мичиганского университета

Фото: Reuters

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