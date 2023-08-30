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Палаюча ніч в Росії: які руйнування у Пскові та Брянську

30 серпня 2023 10:38
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Палаюча ніч в Росії: які руйнування у Пскові та Брянську
Вибухи в російському аеропорту "Хрести", що в Пскові. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ще у ввечері 29 серпня у російському Пскові пролунала серія потужних вибухів в аеропорту "Хрести". Окрім того, вибухи було чутно у Брянську, Рязані, Орловській та Тульській областях.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про "бавовну" в Росії цієї ночі.

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Вибухи у Пскові

Ввечері 29 серпня, близько 23:30, пролунало щонайменше 13 вибухів в аеропорту "Хрести" в російському Пскові. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа. 

У Росії заявили, що пуски нібито БпЛА були здійснені з Латвії, а в аеропорту почалася сильна пожежа, яку майже цілу ніч не могли локалізувати. 

В екстрених службах РФ повідомили, що як мінімум чотири літаки Іл-76 були пошкоджені внаслідок атаки БпЛА.

Згодом росЗМІ повідомили, що у Пскові наразі ввели план "Едельвейс" — спецслужбам видали зброю й виставили на вулицю, більшу частину — біля аеропорту.

Пізніше пабліки РФ повідомили, що пожежу ліквідовано на площі 300 кв. м. Звуки вибухів припинилися, але періодично чути стрілянину.

Також навіщось поширюють дані про відстань від кордонів сусідніх країн. Мабуть, типовий метод РФ пошуку "винних".

"Від кордону України до місця атаки близько 800 км. До кордону з Латвією 65 кілометрів, а з Естонією близько 50 кілометрів", — розмірковують росЗМІ.

Про жертв поки що не повідомляється.

"Бавовна" у Брянську

Уночі вибухи пролунали також у російському Брянську.

Зранку 30 серпня повідомлялося, що "бавовна" сталася у будівлі брянського Слідчого управління. Пошкоджено будівлю. Згодом місцева влада підтвердила, що будівля управління Слідчого комітету РФ була пошкоджена унаслідок падіння безпілотника під час атаки дронам, і заявили, нібито усі цілі були збиті.

Раніше ми повідомляли про те, що в результаті атаки БпЛА Брянська дрон впав на завод "Кремній ЕЛ", який виробляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Інші вибухи в Росії

Брянськ та Псков — не єдині російські міста, де цієї ночі було дуже гаряче. Вибухи також лунали в Тульській області.

Також було гучно в Орловській області.

В Рязані теж було спекотно.

Через такі масові "прильоти" в Москві та низці регіонів РФ в аеропортах ввели режим "Килим".

Йдеться про московський аеропорт "Внуково", у Тульській області, в частині Московської області, в Рязані і в частинні Калузької області.

Нагадаємо, 28 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Колабораційна влада повідомила про начебто відпрацювання ППО.

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