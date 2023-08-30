Пылающая ночь в России: какие разрушения в Пскове и Брянске

Взрывы в российском аэропорту "Кресты" в Пскове. Фото: росСМИ

Еще вечером 29 августа в российском Пскове и прозвучала серия мощных взрывов в аэропорту "Кресты". Кроме того, взрывы были слышны в Брянске, Рязане Орловской и Тульской областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о хлопке в России этой ночью.

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Взрывы в Пскове

Вечером, 29 августа, около 23:30 раздалось по меньшей мере 13 взрывов в аэропорту "Кресты" в российском Пскове. В результате якобы атаки БпЛА, там начался пожар.

В России заявили, что пуски якобы БпЛА были осуществлены из Латвии, а в аэропорту начался сильный пожар, который почти всю ночь не могли локализовать.

В экстренных службах РФ сообщили, что как минимум четыре самолета Ил-76 были повреждены в результате атаки БпЛА.

Впоследствии росСМИ сообщили, что в Пскове сейчас ввели план "Эдельвейс" — спецслужбам выдали оружие и выставили на улицу, большую часть — возле аэропорта.

Позже паблики РФ сообщили, что пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. Звуки взрывов прекратились, но периодически слышна стрельба.

Также зачем распространяют данные об расстоянии от границ соседних стран. Пожалуй, типичный метод РФ поиска "виновных".

"От границы Украины до места атаки около 800 км. До границы с Латвией 65 километров, а с Эстонией около 50 километров", — рассуждают росСМИ.

О жертвах пока не сообщается.

"Хлопок" в Брянске

Ночью взрывы прогремели также в российском Брянске.

Утром 30 августа сообщалось, что "хлопок" произошел в здании брянского Следственного управления. Повреждено здание. Впоследствии местные власти подтвердили, что здание управления Следственного комитета РФ было повреждено в результате падения беспилотника во время атаки дронов, и заявили, что все цели были сбиты.

Ранее мы сообщали о том, что в результате атаки БпЛА Брянский дрон упал на завод "Кремной ЭЛ", производящий детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Другие взрывы в России

Брянск и Псков — не единственные российские города, где этой ночью было очень жарко. Взрывы также звучали в Тульской области.

Также было громко в Орловской области.

В Рязани тоже было жарко.

Из-за таких массовых "прилетов" в Москве и ряде регионов РФ в аэропортах ввели режим "Ковер".

Речь идет о московском аэропорту "Внуково", в Тульской области, в части Московской области, в Рязани и в части Калужской области.

Напомним, 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.