Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Пылающая ночь в России: какие разрушения в Пскове и Брянске arrow

Пылающая ночь в России: какие разрушения в Пскове и Брянске

30 августа 2023 10:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пылающая ночь в России: какие разрушения в Пскове и Брянске
Взрывы в российском аэропорту "Кресты" в Пскове. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Еще вечером 29 августа в российском Пскове и прозвучала серия мощных взрывов в аэропорту "Кресты". Кроме того, взрывы были слышны в Брянске, Рязане Орловской и Тульской областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о хлопке в России этой ночью.

Читайте также:

Взрывы в Пскове

Вечером, 29 августа, около 23:30 раздалось по меньшей мере 13 взрывов в аэропорту "Кресты" в российском Пскове. В результате якобы атаки БпЛА, там начался пожар.

В России заявили, что пуски якобы БпЛА были осуществлены из Латвии, а в аэропорту начался сильный пожар, который почти всю ночь не могли локализовать.

В экстренных службах РФ сообщили, что как минимум четыре самолета Ил-76 были повреждены в результате атаки БпЛА.

Впоследствии росСМИ сообщили, что в Пскове сейчас ввели план "Эдельвейс" — спецслужбам выдали оружие и выставили на улицу, большую часть — возле аэропорта.

Позже паблики РФ сообщили, что пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. Звуки взрывов прекратились, но периодически слышна стрельба.

Также зачем распространяют данные об расстоянии от границ соседних стран. Пожалуй, типичный метод РФ поиска "виновных".

"От границы Украины до места атаки около 800 км. До границы с Латвией 65 километров, а с Эстонией около 50 километров", — рассуждают росСМИ.

О жертвах пока не сообщается.

"Хлопок" в Брянске

Ночью взрывы прогремели также в российском Брянске.

Утром 30 августа сообщалось, что "хлопок" произошел в здании брянского Следственного управления. Повреждено здание. Впоследствии местные власти подтвердили, что здание управления Следственного комитета РФ было повреждено в результате падения беспилотника во время атаки дронов, и заявили, что все цели были сбиты.

Ранее мы сообщали о том, что в результате атаки БпЛА Брянский дрон упал на завод "Кремной ЭЛ", производящий детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Другие взрывы в России

Брянск и Псков — не единственные российские города, где этой ночью было очень жарко. Взрывы также звучали в Тульской области.

Также было громко в Орловской области.

В Рязани тоже было жарко.

Из-за таких массовых "прилетов" в Москве и ряде регионов РФ в аэропортах ввели режим "Ковер".

Речь идет о московском аэропорту "Внуково", в Тульской области, в части Московской области, в Рязани и в части Калужской области.

Напомним, 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз