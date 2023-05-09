Пам’ятник Нельсону у Ліверпулі обклали мішками з піском

Пам’ятник Нельсону у Ліверпулі. Фото: Суспільне

На знак солідарності з Україною у Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

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У Великій Британії днями офіційно відкрили пісенний конкурс "Євробачення". Екрани з динаміками встановили саме біля пам'ятника між мішками з піском. На них демонструється фільм про музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів.

Зауважимо, пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбувається у Ліверпулі. Україна перемогла на конкурсі 2022 року з піснею Stefania гурту Kalush Orchestra.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал — 13 травня.

Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Нагадаємо, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023". Ведучими заходу стануть український коментатор Тимур Мірошниченко та Сем Квек.