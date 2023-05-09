Памятник Нельсону в Ливерпуле обложили мешками с песком
В знак солидарности с Украиной в Ливерпуле памятник Нельсону обложили мешками с песком.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
В Великобритании на днях официально открыли песенный конкурс "Евровидение". Экраны с динамиками установили как раз возле памятника между мешками с песком. На них демонстрируется фильм о музыкальной сцене, снятый с участием украинских артистов и музыкантов.
Заметим, что песенный конкурс "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле. Украина победила на конкурсе 2022 года с песней Stefania группы Kalush Orchestra.
Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.
Украину на конкурсе представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
Напомним, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023". Ведущими мероприятия станут украинский комментатор Тимур Мирошниченко и Сэм Квек.