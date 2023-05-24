Паніка на болотах: Скабєєва нажахана кадрами з Бєлгородської області

Скабеєва запанікувала від "огляду жахів". Фото: скріншот

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва влаштувала справжню істерику через події у Бєлгородській області.

У своїй програмі операцію легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" вона назвала "жахом". Ведуча взагалі не могла припустити, що таке можливо. Назвала ситуацію істеричною.

Читайте також:

Гості у студії обговорювали можливість надання Україні ядерної зброї. Один з них категорично відкинув таку можливість, мовляв, такого бути не може взагалі.

На що Скабєєва в своїй манері перебила гостя і додала:

"А винищувачі можуть бути, а танки, а HIMARS, а далекобійна зброя. Все здавалося неможливим, а також атака на Бєлгородську область. Теж здавалася неможливим ще до позавчорашнього дня".

Ситуація в Бєлгородській області

У понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Нагадаємо, генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг заявив, що вибухи в Бєлгородській області можуть бути спеціально спланованими обманними операціями. Або ж в іншому випадку — продовженням бойових дій перед українським наступом.