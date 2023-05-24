Паника на болотах: Скабеева напугана кадрами из Белгородской области

Скабеева запаниковала от "видео ужасов". Фото: скриншот

Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила настоящую истерику из-за событий в Белгородской области.

В своей программе операцию легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" она назвала "ужасом". Ведущая вообще не могла предположить, что такое возможно. Назвала ситуацию истерической.

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Гости в студии обсуждали возможность предоставления Украине ядерного оружия. Один из них категорически отверг такую возможность, мол, такого быть не может вообще.

На что Скабеева в своей манере перебила гостя и добавила:

"А истребители могут быть, а танки, а HIMARS, а дальнобойное оружие. Все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область. Тоже казалось невозможным еще до позавчерашнего дня".

Ситуация в Белгородской области

В понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Напомним, генерал Соединенных Штатов Америки в отставке бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг заявил, что взрывы в Белгородской области могут быть специально спланированы обманными операциями. Или в противном случае — продолжением боевых действий перед украинским наступлением.