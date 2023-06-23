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Папа Римський пропустив свою промову через проблеми зі здоров'ям

23 червня 2023 13:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Папа Римський пропустив свою промову через проблеми зі здоров'ям
Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Папа Римський пропустив свою промову 22 червня через проблеми зі здоров'ям. Папа Франциск скаржиться на проблеми з диханням після операції на грижу, яка була цього місяця. 

Про це повідомляє Reuters.

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"Я все ще перебуваю під дією анестезії, моє дихання погане", — сказав Франциск на зборах Католицької Східної Церкви. 

Він зазначив, що замість нього промову зачитають делегати. 

На запитання журналістів, як він почувається, 86-річний Папа відповів: "Я ще живий".

Нагадаємо, 7 червня Папу Римського доставили до лікарні. Йому зробили операцію через грижу, яка викликає дискомфорт та болі. Він провів дев'ять днів у лікарні, відновлюючись, і мав насичений графік після повернення до Ватикану минулої п'ятниці.

Додамо, що 13 травня Президент України Володимир Зеленський у Ватикані зустрівся із Папою Римським. Це була перша зустріч українського лідера з Папою після повномасштабного вторгнення РФ.

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