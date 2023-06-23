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Папа Римский пропустил свою речь из-за проблем со здоровьем

23 июня 2023 13:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Папа Римский пропустил свою речь из-за проблем со здоровьем
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Папа Римский пропустил свою речь 22 июня из-за проблем со здоровьем. Папа Франциск жалуется на проблемы с дыханием после операции на грыжу, которая была в этом месяце.

Об этом сообщает Reuters.

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"Я все еще нахожусь под действием анестезии, мое дыхание плохое", — сказал Франциск на собрании Католической Восточной Церкви.

Он отметил, что вместо него речь зачитают делегаты.

На вопрос журналистов, как он себя чувствует, 86-летний Папа ответил: "Я еще жив".

Напомним, 7 июня Папу Римского доставили в больницу. Ему сделали операцию из-за грыжи, которая вызывает дискомфорт и боли. Он провел девять дней в больнице, восстанавливаясь, и имел насыщенный график по возвращении в Ватикан в прошлую пятницу. 

Добавим, что 13 мая президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским. Это была первая встреча украинского лидера с Папой после полномасштабного вторжения РФ.

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