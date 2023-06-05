Папа Римський відправив в Україну кардинала із "мирною місією"

Папа Римський Франциск. Фото: Instagram / franciscus

Папа Римський Франциск направив до України італійського кардинала Маттео Дзуппі. Він був призначений на цю посаду для виконання спеціального мирного завдання.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з пресрелізом Ватикану, завданням кардинала Дзуппі є пошук шляхів мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною. Папа Франциск сподівається, що його "мирне послання" допоможе покласти край військовим сутичкам. Передбачається, що Дзуппі проведе у Києві 5-6 червня.

Водночас жодних подробиць щодо поїздки італійського кардинала Ватикан не розкриває. Відомості про майбутній візит та його можливі цілі залишаються в таємниці.

Такого важливого заходу поки що не було офіційно підтверджено з боку України. Інформація про прибуття кардинала Маттео Дзуппі до цієї країни не була офіційно підтверджена українською владою.

Нагадаємо, що титулований американський режисер Мартін Скорсезе особисто зустрівся у Ватикані з Папою Римським. Цей візит став частиною його туру Італією після Каннського міжнародного фестивалю (Франція), де він презентував новий фільм. Скорсезе повідомив, що спілкувався з главою католицької церкви.