Папа Римський відправив в Україну кардинала із "мирною місією"
Папа Римський Франциск направив до України італійського кардинала Маттео Дзуппі. Він був призначений на цю посаду для виконання спеціального мирного завдання.
Про це повідомляє Reuters.
Папа Римський відправить в Україну кардинала
Згідно з пресрелізом Ватикану, завданням кардинала Дзуппі є пошук шляхів мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною. Папа Франциск сподівається, що його "мирне послання" допоможе покласти край військовим сутичкам. Передбачається, що Дзуппі проведе у Києві 5-6 червня.
Водночас жодних подробиць щодо поїздки італійського кардинала Ватикан не розкриває. Відомості про майбутній візит та його можливі цілі залишаються в таємниці.
Такого важливого заходу поки що не було офіційно підтверджено з боку України. Інформація про прибуття кардинала Маттео Дзуппі до цієї країни не була офіційно підтверджена українською владою.
Нагадаємо, що титулований американський режисер Мартін Скорсезе особисто зустрівся у Ватикані з Папою Римським. Цей візит став частиною його туру Італією після Каннського міжнародного фестивалю (Франція), де він презентував новий фільм. Скорсезе повідомив, що спілкувався з главою католицької церкви.