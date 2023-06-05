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Папа Римский отправил в Украину кардинала с "мирной миссией"

5 июня 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Папа Римский отправил в Украину кардинала с "мирной миссией"
Папа Римский Франциск. Фото: Instagram / franciscus
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Папа Римский Франциск направил в Украину итальянского кардинала Маттео Дзуппи. Он был назначен на эту должность для выполнения специального "мирного задания". 

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно пресс-релизу Ватикана, задачей кардинала Дзуппи является поиск путей мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Папа Франциск надеется, что его "мирное послание" поможет положить конец военным столкновениям. Предполагается, что Дзуппи проведет в Киеве 5-6 июня.

В то же время, никаких подробностей касательно поездки итальянского кардинала, Ватикан не раскрывает. Сведения о предстоящем визите и его возможных целях остаются в тайне.

Столь важное мероприятие пока не было официально подтверждено со стороны Украины. Информация о прибытии кардинала Маттео Дзуппи в эту страну не была официально подтверждена украинскими властями.

Напомним, что титулованный американский режиссер Мартин Скорсезе лично встретился в Ватикане с Папой Римским. Этот визит стал частью его тура по Италии после Каннского международного фестиваля (Франция), где он презентовал новый фильм. Скорсезе сообщил, о чем общался с главой католической церкви.

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