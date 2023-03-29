Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Папу Римського терміново госпіталізували: що відомо про хворобу arrow

Папу Римського терміново госпіталізували: що відомо про хворобу

29 березня 2023 23:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Папа Франциск
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері, 29 березня, Папа Римський Франциск був екстрено госпіталізований до лікарні Джемеллі в Римі.  Він там пробуде "кілька днів" для лікування респіраторної інфекції.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника Ватикану Маттео Бруні.

Читайте також:

Що відомо

У понтифіка діагностували проблеми із серцем та дихальну недостатність. Госпіталізація може тривати кілька днів

"В останні дні Папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням і сьогодні вдень він відправився в Поліклініку Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії. Папа Франциск зворушений багатьма отриманими повідомленнями і висловлює свою вдячність за близькість і молитву", — сказав Бруні.

Понтифік останнім часом має проблеми зі здоров'ям. Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.

У грудні 2022 року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки. Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

23:27 Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

23:06 "Зло повинно програти війну": Зеленський виступив на другому Саміті за демократію

22:43 Резніков пояснив, чому Україні важливо утримати Бахмут

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

22:23 "Вагнерівці" просять підтримки армії рф для боїв за Бахмут, — Череватий

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

22:22УПЦ МП виселяють із Лаври: реакція вірян, відео

Ексклюзив

22:12Емоції міста: Київ, оповитий весняною негодою, очима Новини.LIVE

22:01 Двох учасників "п’яних вечірок" у Києві випустили під заставу

21:39 "Вони тихенько підуть самі": Данілов пообіцяв, що з Лаври нікого не будуть виганяти

21:17 В ГУР дізналися, хто приймав рішення про війну в Україні

Новина з відео

23:27 Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

Ексклюзив

22:22УПЦ МП виселяють із Лаври: реакція вірян, відео

Новина з відео

19:25 Окупанти скаржаться, що місцеві на захоплених територіях до них погано ставляться: перехоплення

Ексклюзив

18:50Резніков розповів, що необхідно Україні для контрнаступу

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Актуальне по темі

None 29 Березень 23:22

Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

None 29 Березень 23:06

"Зло повинно програти війну": Зеленський виступив на другому Саміті за демократію

None 29 Березень 22:43

Резніков пояснив, чому Україні важливо утримати Бахмут

None 29 Березень 22:39

"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB