Папу Римського терміново госпіталізували: що відомо про хворобу

Папа Франциск

Увечері, 29 березня, Папа Римський Франциск був екстрено госпіталізований до лікарні Джемеллі в Римі. Він там пробуде "кілька днів" для лікування респіраторної інфекції.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника Ватикану Маттео Бруні.

Що відомо

У понтифіка діагностували проблеми із серцем та дихальну недостатність. Госпіталізація може тривати кілька днів

"В останні дні Папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням і сьогодні вдень він відправився в Поліклініку Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії. Папа Франциск зворушений багатьма отриманими повідомленнями і висловлює свою вдячність за близькість і молитву", — сказав Бруні.

Понтифік останнім часом має проблеми зі здоров'ям. Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.

У грудні 2022 року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки. Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.