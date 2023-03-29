Папу Римского срочно госпитализировали: что известно о болезни
Вечером, 29 марта, Папа Римский Франциск был экстренно госпитализирован в больницу Джемелли в Риме. Он там пробудет несколько дней для лечения респираторной инфекции.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.
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Что известно
У понтифика диагностировались проблемы с сердцем и дыхательную недостаточность. Госпитализация может занять несколько дней
"В последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием и сегодня днем он отправился в Поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти некоторые медицинские обследования. Результаты этих обследований показали респираторную инфекцию (за исключением инфекции Covid-19), которая потребует несколько дней соответствующей больничной медицинской терапии. Папа Франциск тронут многими полученными сообщениями и выражает свою благодарность за близость и молитву", — сказал Бруни.
Понтифик в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Его часто видели с палочкой, а иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.
В декабре 2022 года Папа Франциск сообщил, что написал заявление об отречении, которое будет использовано в случае его "ухудшения состояния здоровья" и несостоятельности выполнять свои обязанности. Франциск сказал, что написал письмо несколько лет назад и передал его ушедшему в отставку в 2013 году тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне.
Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.