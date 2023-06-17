Парламент Естонії підтримав створення спецтрибуналу для Росії

Уряд Естонії. Фото: euronews

Парламент Естонії ухвалив рішенням про створення спеціального трибуналу для країни-агресорки Росії. Естонські депутати зазначили, що війна РФ проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої.

Про це йдеться у відповідній постанові Рійгікогу.

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У Постанові Рійгікогу "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" естонські парламентарі закликають створити для цього міжнародний трибунал під егідою ООН.

Також у заяві вимагається притягнути до персональної відповідальності організаторів, готувальників, підбурювачів і виконавців злочину агресії проти України.

Парламентарі наголосили, що загарбницька війна Російської Федерації проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни. І на нього потрібна адекватна правова реакція.

У заяві Рійгікогу також міститься заклик порушувати питання про створення спеціального міжнародного трибуналу на всіх двосторонніх зустрічах з урядами інших країн, у всіх міжнародних організаціях, членом яких є Естонська Республіка, і на всіх міжнародних форумах, де бере участь Естонська Республіка, та посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії та притягненні злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Він має судити російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.