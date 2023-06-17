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Парламент Эстонии поддержал создание спецтрибунала для России

17 июня 2023 08:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парламент Эстонии поддержал создание спецтрибунала для России
Правительство Эстонии. Фото: euronews
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Парламент Эстонии принял решение о создании специального трибунала для страны-агрессорки России. Эстонские депутаты отметили, что война РФ против Украины является жесточайшим актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Рийгикога.

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Подробности

В постановлении Рийгикога "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" эстонские парламентарии призывают создать для этого международный трибунал под эгидой ООН.

Также в заявлении требуется привлечь к персональной ответственности организаторов, подстрекателей и исполнителей преступления агрессии против Украины.

Парламентарии подчеркнули, что захватническая война Российской Федерации против Украины является жесточайшим актом агрессии в Европе со Второй мировой войны. И на него требуется адекватная правовая реакция.

В заявлении Рийгикогу также содержится призыв ставить вопрос о создании специального международного трибунала на всех двусторонних встречах с правительствами других стран, во всех международных организациях, членом которых является Эстонская Республика, и на всех международных форумах, где участвует Эстонская Республика, и усилить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступления агрессии и привлечении преступников к ответственности.

Напомним, несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала. Он должен судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.

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