Парламент Эстонии поддержал создание спецтрибунала для России

Правительство Эстонии. Фото: euronews

Парламент Эстонии принял решение о создании специального трибунала для страны-агрессорки России. Эстонские депутаты отметили, что война РФ против Украины является жесточайшим актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Рийгикога.

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В постановлении Рийгикога "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" эстонские парламентарии призывают создать для этого международный трибунал под эгидой ООН.

Также в заявлении требуется привлечь к персональной ответственности организаторов, подстрекателей и исполнителей преступления агрессии против Украины.

Парламентарии подчеркнули, что захватническая война Российской Федерации против Украины является жесточайшим актом агрессии в Европе со Второй мировой войны. И на него требуется адекватная правовая реакция.

В заявлении Рийгикогу также содержится призыв ставить вопрос о создании специального международного трибунала на всех двусторонних встречах с правительствами других стран, во всех международных организациях, членом которых является Эстонская Республика, и на всех международных форумах, где участвует Эстонская Республика, и усилить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступления агрессии и привлечении преступников к ответственности.

Напомним, несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала. Он должен судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.