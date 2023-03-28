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Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

28 березня 2023 21:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Уже 24 країни визнали Голодомор геноцидом українського народу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Парламент Франції визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своємуTwitter.

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Деталі

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної росії — минулих і сьогоднішніх. У встановленні правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє", — наголосив глава держави.

скріншот
Результати голосування депутатів у Франції

Які країни визнали Голодомор геноцидом українського народу

Голодомор — це геноцид української нації, вчинений у 1932–1933 роках. Він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від москви Української Держави.

Загалом, станом на сьогодні уже 23 країни визнало Голодомор геноцидом українців. При цьому, МЗС України заяви, що буде надалі наполегливо працювати, щоб країни офіційно визнавали Голодомор актом геноциду.

Зокрема, 23 березня парламент Ісландії одноголосно підтримав резолюцію Ділії Міст Ейнарсдоттір, членкині від Партії незалежності, про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також на початку березня Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне ухвалила Палата представників бельгійського парламенту.

А 1 лютого Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

До цього це зробила Чехія, Ірландія. Німеччина та інші країни. 

Нагадаємо, у грудні сейм Польщі прийняв постанову про вшанування 90-х роковин Великого голоду в Україні. "За" відповідне рішення проголосували 442 депутати.

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