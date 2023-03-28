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Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

28 марта 2023 21:28
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Уже 24 страны признали Голодомор геноцидом украинского народа
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Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Twitter.

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"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной россии – прошлых и сегодняшних. В установлении правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция", — написал глава страны.

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Результаты голосования депутатов во Франции

Какие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный в 1932–1933 годах. Он был совершен руководством Советского Союза, чтобы смирить украинцев, окончательно ликвидировать украинское сопротивление режиму и попытки построения самостоятельного, независимого от москвы Украинского Государства.

В целом, по состоянию на сегодня уже 23 страны признали Голодомор геноцидом украинцев. При этом МИД Украины заявил, что будет в дальнейшем упорно работать, чтобы страны официально признавали Голодомор актом геноцида.

В частности, 23 марта парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, членкини от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также в начале марта Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.

1 февраля Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа.

До этого это сделала Чехия, Ирландия. Германия и другие страны.

Напомним, в декабре сейм Польши принял постановление о 90-й годовщине Большого голода в Украине. За соответствующее решение проголосовали 442 депутата.

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