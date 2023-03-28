Парламент Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Twitter.
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"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое. Благодарны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной россии – прошлых и сегодняшних. В установлении правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция", — написал глава страны.
✅ Reconnaissance et condamnation de la grande famine de 1932-1933, connue sous le nom de Holodomor, comme génocide | L'Assemblee nationale a adopté la proposition de résolution.— Assemblée nationale (@AssembleeNat) March 28, 2023
En savoir plus ➡️ https://t.co/otnghwkDZT #DirectAN pic.twitter.com/RdyBzRwvqI
Какие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа
Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный в 1932–1933 годах. Он был совершен руководством Советского Союза, чтобы смирить украинцев, окончательно ликвидировать украинское сопротивление режиму и попытки построения самостоятельного, независимого от москвы Украинского Государства.
В целом, по состоянию на сегодня уже 23 страны признали Голодомор геноцидом украинцев. При этом МИД Украины заявил, что будет в дальнейшем упорно работать, чтобы страны официально признавали Голодомор актом геноцида.
В частности, 23 марта парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, членкини от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Также в начале марта Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.
1 февраля Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа.
До этого это сделала Чехия, Ирландия. Германия и другие страны.
Напомним, в декабре сейм Польши принял постановление о 90-й годовщине Большого голода в Украине. За соответствующее решение проголосовали 442 депутата.