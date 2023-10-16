Парламентські вибори в Польщі — хто сформує уряд

Парламентські вибори в Польщі. Фото: Новини.LIVE

15 жовтня 2023 року Польща обирала новий склад парламенту — Сейму та Сенату. Провладна партія "Право і справедливість" готувалась до тріумфальної перемоги і третього поспіль терміну у владі, а опозиція, як ніколи, мала великі шанси на перемогу і впевнено до неї йшла.

Ключову роль у цих виборах зіграли поляки, які максимально мобілізувались і прийшли на виборчі дільниці. Такої явки, як була цьогоріч, не було ще в історії Третьої Польської республіки. За даними соціологів, на виборчі дільниці прийшли майже 72,9% виборців. Національна виборча комісія станом на 16:00 за польським часом говорить про 73,9%. Це рекорд.

Читайте також:

Переможці виборів, які програють

Уся Польща із завмиранням серця чекала 21:00. Після закриття дільниць соціологи Ipsos оприлюднили перші дані екзитполу.

Як і очікувала провладна партія, вона втретє поспіль отримує перемогу. За даними екзитполу, "Право та справедливість" набирає 36,13% голосів (200 мандатів).

На другому місці — опозиційна "Громадянська коаліція" із 30,02% (163 місця).

Урна з голосами в Польщі. Фото: Новини.LIVE

Коаліція "Третій шлях", яка складається з ліберальної партії "Польща 2050" та "Польської селянської партії", отримує 14,44% голосів виборів (55 місць).

Об’єднання лівих партій "Лівиця" — 8,44% (30 мандатів).

За ультраправу "Конфедерацію свободи та незалежності" віддали свої голоси 7,18% (12 місць). Інші партії не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Уже під ранок 16-го жовтня з'явилися результати late poll ("пізнього опитування"). На відміну від екзитполу, соціологи збирають інформацію на основі офіційних даних випадково обраних окружних виборчих комісій після підрахунку голосів.

Сенсації не сталось. Місця — з першого по п'яте — залишились за тими самими політичним силами. Зміни у цифрах — мінімальні.

Отже, за пізнім опитуванням:

"Право та справедливість" має 36,6% голосів (198 мандатів у Сеймі),

"Громадянська коаліція" — 31% голосів (161 місце),

"Третій шлях" — 13,5% (57 місць),

"Лівиця" — 8,6% (30 місць),

"Конфедерація" — 6,4% (14 місць).

І що виходить, попри перше місце і третю поспіль перемогу на парламентських виборах, "Право та справедливість" не зможе бути втретє при владі. Їй не вистачає голосів для того, аби сформувати уряд. Не допоможе навіть союз із "Конфедерацією".

А от в опозиційних партій такої проблеми нема. Коаліція трьох опозиційних сил матиме 248 місць із 460, тобто має більше за мінімальну більшість.

У кожного штабу — свято

"Я багато років був політиком. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був такий щасливий від того, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Перемогла демократія. Ми усунули їх від влади", — так сказав лідер опозиційної "Громадянської коаліції" Дональд Туск у своєму штабі після оголошення результатів екзитполів.

Дональд Туск, лідер партії "Громадянська коаліція". Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Колишній прем'єр Польщі не приховував, що очікував кращих результатів:

"Цей результат міг би бути кращим, але вже сьогодні ми можемо сказати, що це кінець поганих часів, кінець правління "Права і справедливості". Ми здобули свободу, ми здобули демократію, ми здобули нашу улюблену Польщу".

Привід для святкування у Туска справді є, бо "Третій шлях" і "Лівиця" готові працювати разом із "Громадянською коаліцією" і формувати коаліцію. Про це заявили лідери обох політичних сил після оголошення екзитполів.

"Ми створимо найближчим часом новий, добрий, демократичний уряд разом з нашими партнерами", — заявив Туск.

У штабі провладної партії "Право та справедливість" теж святкували свою перемогу — перше місце на парламентських виборах. Слова Ярослава Качинського, лідера політичної сили, зустрічали з оплесками:

Ярослав Качинський і партія "ПіС". Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

"Ми маємо четверту перемогу в історії нашої партії. Це дійсно великий успіх нашої формації, нашого проєкту. Питання перед нами полягає в тому, чи вдасться цей успіх перетворити на ще один термін повноважень нашого уряду, ми цього ще не знаємо, але ми повинні мати надію, ми повинні знати, що незалежно від того, чи будемо ми при владі, чи будемо в опозиції, ми будемо реалізовувати цей проєкт різними шляхами".

Вибори в Польщі. Фото: Новини.LIVE

І додав, що на "ПіС" очікують дні боротьби, але її фінал однозначно буде за ними:

"Ми не дозволимо Польщі втратити те, що є найцінніше в історії нашого народу, найцінніше з точки зору його досвіду, тобто незалежність і право вирішувати власну долю. Ми обов’язково зможемо це зробити, і ми обов’язково це зробимо".

Офіційні результати: коли чекати

Офіційні результати виборів Національна виборча комісія обіціяє оприлюднили в обід 17 жовтня. Чи зміняться позиції в опозиції? Це одне з найголовніших питань.

Станом на 15:30 за місцевим часом пораховано уже 65% бюлетенів. Провладна партія "ПіС" лідирує із результатом 37,52%, "Громадянська коаліція" має 28,59%, "Третій шлях" — 14,43%, "Лівиця" — 8,31%, "Конфедерація" — 7,28%.

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй першій після виборів заяві наголосив, що демократія у Польщі стабільна. Водночас не сказав, кому може доручити формування уряду:

"Для мене головне, що ці вибори пройшли спокійно. Було багато страхів, бо на нашому східному кордоні йде війна, у нас гібридна атака з боку Білорусі, було багато потенційних можливостей втручання у наші вибори. Дякую всім, хто дбав про безпеку. Демократія в Польщі стабільна. 17 жовтня ми матимемо певну волю польського суспільства. Це стає все більш зрозумілим. Наперед можу сказати, що від усієї душі вітаю переможців".

Президент Польщі Анджей Дуда на виборах. Фото: REUTERS

Формування уряду

Лише після того, як будуть оголошені офіційні результати, можуть розпочатись переговори про формування коаліції у польському парламенті.

За польським законодавством, протягом місяця має відбутись перше засідання новообраного Сейму, де чинний прем'єр-міністр повинен подати у відставку.

Після цього протягом 14 днів президент Анджей Дуда має призначити нового главу уряду. Після того новий прем’єр-міністр має ще два тижні, щоб представити свій уряд.

Далі, за процедурою, відбудеться голосування щодо вотуму довіри йому. Це, за всіма прогнозами, станеться не раніше середини грудня. Якщо ж провладна партія і переможець парламентських виборів не зможе сформувати уряд, то право на його створення отримає опозиція.

Екс-президент Польщі Олександр Квасьневський наголосив, що зараз настав час діяти саме для Анджея Дуди:

"Це момент, коли президент може проявити себе як арбітр, як той, хто домовляється і розмовляє. У нього є 30 днів. Це час, коли я, якби був президентом, зустрічався б з лідерами всіх груп один за одним, провів консультації та запитав, хто з ким готовий співпрацювати".