Парламентские выборы в Польше - кто сформирует правительство

Парламентские выборы в Польше. Фото: Новини.LIVE

15 октября 2023 года Польша выбирала новый состав парламента – Сейма и Сената. Провластная партия "Право и справедливость" готовилась к триумфальной победе и третьему подряд сроку во власти, а оппозиция, как никогда, имела большие шансы на победу и уверенно к ней шла.

Ключевую роль в этих выборах сыграли поляки, максимально мобилизовавшиеся и пришедшие на избирательные участки. Такой явки, как в этом году, не было еще в истории Третьей Польской республики. По данным социологов, на избирательные участки пришли около 72,9% избирателей. Национальная избирательная комиссия по состоянию на 16:00 по польскому времени говорит о 73,9%. Это рекорд.

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Вся Польша с замиранием сердца ждала 21:00. После закрытия участков социологи Ipsos обнародовали первые данные экзитпола.

Как и ожидала провластная партия, она в третий раз подряд одерживает победу. По данным экзитпола, "Право и справедливость" набирает 36,13% голосов (200 мандатов).

На втором месте — оппозиционная "Гражданская коалиция" с 30,02% (163 места).

Урна с голосами в Польше. Фото: Новини.LIVE

Коалиция "Третий путь", состоящая из либеральной партии "Польша 2050" и "Польской селянской партии", получает 14,44% голосов выборов (55 мест).

Объединение левых партий "Левица" — 8,44% (30 мандатов).

За ультраправу "Конфедерации свободы и независимости" отдали свои голоса 7,18% (12 мест). Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Уже к утру 16-го октября появились результаты late poll ("позднего опроса"). В отличие от экзитпола, социологи собирают информацию на основе официальных данных случайно отобранных окружных избирательных комиссий после подсчета голосов.

Сенсации не произошло. Места — с первого по пятое — остались за теми же политическими силами. Изменения в цифрах — минимальные.

Итак, по позднему опросу:

"Право и справедливость" имеет 36,6% голосов (198 мандатов в Сейме),

"Гражданская коалиция" — 31% голосов (161 место),

"Третий путь" — 13,5% (57 мест),

"Левица" — 8,6% (30 мест),

"Конфедерация" — 6,4% (14 мест).

И что значит, несмотря на первое место и третью подряд победу на парламентских выборах, "Право и справедливость" не сможет быть в третий раз у власти. Ей не хватает голосов для того, чтобы сформировать правительство. Не поможет даже союз с Конфедерацией.

А вот у оппозиционных партий такой проблемы нет. Коалиция трех оппозиционных сил будет иметь 248 мест из 460, то есть имеет больше минимального большинства.

У каждого штаба — праздник

"Я много лет был политиком. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так счастлив от того, что занял, казалось бы, второе место. Польша победила. Победила демократия. Мы отстранили их от власти", — так сказал лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск в своем штабе после оглашения результатов экзитполов.

Дональд Туск, лидер партии "Гражданская коалиция". Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Бывший премьер Польши не скрывал, что ожидал лучших результатов:

"Этот результат мог бы быть лучше, но уже сегодня мы можем сказать, что это конец плохих времен, конец правления "Права и Справедливости". Мы обрели свободу, мы обрели демократию, мы обрели нашу любимую Польшу".

Повод для празднования у Туска действительно есть, потому что "Третий путь" и "Левица" готовы работать вместе с "Гражданской коалицией" и формировать коалицию. Об этом заявили лидеры обеих политических сил после оглашения экзитполов.

"Мы создадим в ближайшее время новое, доброе, демократическое правительство вместе с нашими партнерами", — заявил Туск.

В штабе провластной партии "Право и справедливость" тоже праздновали свою победу — первое место на парламентских выборах. Слова Ярослава Качиньского, лидера политической силы, встречали с аплодисментами:

Ярослав Качиньский и партия "ПиС". Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

"У нас есть четвертая победа в истории нашей партии. Это действительно большой успех нашей формации, нашего проекта. Вопрос перед нами состоит в том, удастся ли этот успех превратить в еще один срок полномочий нашего правительства, мы этого еще не знаем, но мы должны иметь надежду, мы должны знать, что независимо от того, будем ли мы у власти или будем в оппозиции, мы будем реализовывать этот проект разными путями".

Выборы в Польше. Фото: Новини.LIVE

И добавил, что "ПиС" ожидают дни борьбы, но ее финал однозначно будет за ними:

"Мы не позволим Польше потерять то, что самое ценное в истории нашего народа, самое ценное с точки зрения его опыта, то есть независимость и право решать собственную судьбу. Мы обязательно сможем это сделать, и мы обязательно это сделаем".

Официальные результаты: когда ждать

Официальные результаты выборов Национальная избирательная комиссия обещает обнародовать в обед 17 октября. Изменятся ли позиции у оппозиции? Это один из самых главных вопросов.

По состоянию на 15:30 по местному времени посчитано уже 65% бюллетеней. Правящая партия "ПиС" лидирует с результатом 37,52%, "Гражданская коалиция" имеет 28,59%, "Третий путь" — 14,43%, "Левица" — 8,31%, "Конфедерация" — 7,28%.

Президент Польши Анджей Дуда в своем первом после выборов заявлении подчеркнул, что демократия в Польше стабильна. В то же время не сказал, кому может поручить формирование правительства:

"Для меня главное, что эти выборы прошли спокойно. Было много страхов, потому что на нашей восточной границе идет война, у нас гибридная атака со стороны Беларуси, было много потенциальных возможностей вмешательства в наши выборы. Спасибо всем, кто заботился о безопасности. Демократия в Польше стабильна. 17 октября мы будем иметь определенную волю польского общества. Это становится все более понятным. Заранее могу сказать, что от всей души поздравляю победителей".

Президент Польши Анджей Дуда на выборах. Фото: REUTERS

Формирование правительства

Только после того, как будут объявлены официальные результаты, могут начаться переговоры о формировании коалиции в польском парламенте.

По польскому законодательству, в течение месяца должно состояться первое заседание новоизбранного Сейма, где действующий премьер-министр должен подать в отставку.

После этого в течение 14 дней президент Анджей Дуда должен назначить нового главу правительства. Потом новый премьер-министр имеет еще две недели, чтобы представить свое правительство.

Далее, по процедуре, состоится голосование по вотуму доверия ему. Это, по всем прогнозам, произойдет не раньше середины декабря. Если же правящая партия и победитель парламентских выборов не сможет сформировать правительство, то право на его создание получит оппозиция.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский отметил, что сейчас настало время действовать именно для Анджея Дуды:

"Это момент, когда президент может проявить себя как арбитр, как тот, кто договаривается и разговаривает. У него есть 30 дней. Это время, когда я, если бы был президентом, встречался бы с лидерами всех групп один за другим, провел консультации и спросил, кто с кем готов сотрудничать".