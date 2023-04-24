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Пекін дав "задню" після скандальної заяви від посла Китаю: що відомо

24 квітня 2023 15:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Пекін дав «задню» після скандальної заяви від посла Китаю: що відомо
Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Фото: EPA/UPG
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Китай заявив, що поважає суверенітет усіх держав колишніх держав, які входили до Радянського Союзу. Це сталось після того, як посол Пекіна у Франції викликав негативні емоції обурення в Європі.

По це пише AFP з посиланням на речницю МЗС Китаю Мао Нін.

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Що сталось

За її словами, після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами.

Вона також додала, що деякі ЗМІ неправильно інтепритують позицію КНР щодо питання України і псують стосунки між Китаєм і "відповідними країнами".

"Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу", — заявила Мао Нін.

Що передувало цьому

Посол Китаю Лу Шає в заявив, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

А на рішення щодо Криму "залежить від того, як сприймати проблему".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай видалив зі сторінки посольства у Франції стенограму скандального інтерв'ю. Китайська влада фактично відмовилася від слів посла у Франції Лу Шає.

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