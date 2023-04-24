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Пекин дал "заднюю" после скандального заявления от посла Китая: что известно

24 апреля 2023 15:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пекин дал заднюю после скандального заявления от посла Китая: что известно
Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото: EPA/UPG
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Китай заявил, что уважает суверенитет всех государств бывших государств, входивших в Советский Союз. Это произошло после того, как посол Пекина во Франции вызвал отрицательные эмоции возмущения в Европе.

Об этом пишет AFP со ссылкой на пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

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Что случилось

По ее словам, после распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, которая установила дипломатические отношения с государствами.

Она также добавила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию КНР по вопросу Украины и портят отношения между Китаем и "соответствующими странами".

"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", — заявила Мао Нин.

Что предшествовало этому

Посол Китая Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны".

А на решение по Крыму "зависит от того, как воспринимать проблему".

Напомним, ранее мы писали, что Китай удалил со страницы посольства во Франции стенограмму скандального интервью. Китайские власти фактически отказались от слов посла во Франции Лу Шайе.

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