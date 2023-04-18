Пенсійна реформа: Макрон жалкує про відсутність компромісу, а поліція розганяє мітингувальників

Макрон шкодує через відсутність компромісу щодо пенсійної реформи. Фото: Офіс Президента

Президент Франції Емманюель Макрон у виступив із першим телевізійним зверненням у зв’язку з ухваленням суперечливої пенсійної реформи, що викликала масові протести.

Про це повідомляє агенція AFP.

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За його словами, пенсійна реформа була необхідною, а відсутність дій у цій сфері не була рішенням.

Водночас він висловив жаль, що консенсусу щодо реформи досягти не вдалося, й запевнив, що розуміє гнів громадян Франції.

"Чи прийняли цю реформу? Очевидно, що ні. І незважаючи на місяці консультацій, консенсус не було знайдено, і я про це шкодую… Ніхто, особливо я, не може залишатися глухим до вимоги соціальної справедливості", — заявив президент Франції.

Також Макрон анонсував, що протягом наступних 100 днів доручив уряду Франції розробити дорожню карту втілення пенсійної реформи, перші результати якої будуть оголошені 14 липня, на французьке національне свято.

Виступ Макрона спричинив нові протести

Відразу після звернення Президента Франції на вулиці столиці почали виходити люди. Вони невдоволені рішенням Макрона щодо запровадження пенсійної реформи. Почалися сутички.

​Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників на площі Республіки у Парижі.

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Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.

Що передбачає пенсійна реформа від Макрона

Пенсійна реформа — одна з головних передвиборчих обіцянок Макрона під час його першої президентської кампанії у 2017 році. Реформу називав "життєво важливою" в контексті забезпечення життєздатності пенсійної системи у Франції.

У квітні 2022 року Макрона переобрали на другий президентський термін і уряд вирішив втілити в життя його передвиборчі обіцянки.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала підвищення пенсійного віку для французів. Основні положення реформи охоплюють підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.

Також хочуть збільшити мінімальний термін внесків працівника до пенсійного фонду до 43 років. При цьому в уряді обіцяли збільшити рівень мінімальної пенсії для французів до 1200 євро на місяць.

У Міністерстві праці очікують, що реалізація реформи допоможе системі вийти на новий рівень. Зараз для французького бюджету вона вважається збитковою.

Нагадаємо, Конституційна рада Франції підтвердила законність пенсійної реформи в країні. Вона, серед іншого, передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років.