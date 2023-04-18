Пенсионная реформа: Макрон сожалеет об отсутствии компромисса, а полиция разгоняет митингующих

Макрон сожалеет из-за отсутствия компромисса по пенсионной реформе. Фото: Офис Президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с первым телевизионным обращением в связи с принятием противоречивой пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты.

Об этом сообщает агентство AFP.

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По его словам, пенсионная реформа была необходима, а отсутствие действий в этой сфере не было решением.

В то же время он выразил сожаление, что консенсуса по поводу реформы достичь не удалось, и заверил, что понимает гнев граждан Франции.

"Приняли ли эту реформу? Очевидно, что нет. И несмотря на месяцы консультаций, консенсус не был найден, и я об этом сожалею… Никто, особенно я, не может оставаться глухим к требованию социальной справедливости", — заявил президент Франции.

Также Макрон анонсировал, что в течение следующих 100 дней поручил правительству Франции разработать дорожную карту реализации пенсионной реформы, первые результаты которой будут объявлены 14 июля, на французский национальный праздник.

Выступление Макрона повлекло за собой новые протесты

Сразу после обращения Президента Франции на улицы столицы стали выходить люди. Они недовольны решением Макрона о введении пенсионной реформы. Начались стычки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики в Париже.

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Приблизительно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.

Что предполагает пенсионная реформа от Макрона

Пенсионная реформа – одно из главных предвыборных обещаний Макрона во время его первой президентской кампании в 2017 году. Реформу называл "жизненно важной" в контексте обеспечения жизнеспособности пенсионной системы во Франции.

В апреле 2022 года Макрон переизбран на второй президентский срок и правительство решило воплотить в жизнь его предвыборные обещания.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала повышение пенсионного возраста для французов. Основные положения реформы охватывают повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030 года.

Также хотят увеличить минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд до 43 лет. При этом в правительстве обещали увеличить уровень минимальной пенсии для французов до 1200 евро в месяц.

В Министерстве труда ожидают, что реализация реформы поможет системе выйти на новый уровень. Сейчас для французского бюджета он считается убыточным.

Напомним, Конституционный совет Франции подтвердил законность пенсионной реформы в стране. Она, в частности, предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.