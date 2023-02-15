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Пентагон хоче передати Україні вилучену контрабандну зброю з Ірану

15 лютого 2023 09:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пентагон хоче передати Україні вилучену контрабандну зброю з Ірану
Зброя Ірану
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Пентагон думає передати Україні контрабандну зброю з Ірану. Йдеться про кілька тисяч одиниць стрілецької зброї, понад мільйон набоїв та інших озброєнь іранського походження, які призначалися для єменських бойовиків руху аль-Хуті, що підтримуються Іраном.

Про це повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на Wall Street Journal.

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"Йдеться про понад п'ять тисяч автоматів, півтора мільйона патронів, невелику кількість протитанкових ракет і понад сім тисяч радіопідривників, що застосовуються в зенітних ракетах. Це озброєння було захоплено останніми місяцями у контрабандистів під час патрулювання прибережних вод Ємену американськими та французькими кораблями", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що проблема полягає в тому, що згідно з умовами ембарго ООН на постачання озброєнь в Ємені конфіскована зброя підлягає знищенню, вона не повинна використовуватися в інших збройних конфліктах. Юристи пропонують Білому дому використовувати закони про конфіскацію активів, що належать людям чи організаціям, які займаються незаконною діяльністю. Але для цього буде потрібний президентський указ або спеціальне рішення Конгресу.

Нагадаємо, що кремль продовжує використовувати свої відносини з Іраном для підтримки війни в Україні. Зокрема, офіційний Тегеран, крім зброї, забезпечує рф операторами дронів.

Аналітики ISW у своєму матеріалі посилаються на недавню заяву української розвідки, яка оприлюднила перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі".

Своєю чергою, в Інституті вивчення війни вважають, що оператори Shahed можуть бути з Іранського Курдистану, ймовірно, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР).

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