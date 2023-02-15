Пентагон хочет передать Украине изъятое контрабандное оружие из Ирана
Пентагон думает передать Украине контрабандное оружие из Ирана. Речь идет о нескольких тысячах единиц стрелкового оружия, более миллиона патронов и других вооружений иранского происхождения, которые предназначались для йеменских боевиков движения аль-Хути, поддерживаемых Ираном.
Об этом сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на Wall Street Journal.
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Иранское оружие
"Речь идет о более пяти тысячах автоматов, полутора миллионах патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более семи тысяч радиоподрывателей, применяемых в зенитных ракетах. Это вооружение было захвачено в последние месяцы у контрабандистов во время патрулирования прибрежных вод Йемена американскими и французскими кораблями", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что проблема состоит в том, что согласно условиям эмбарго ООН на поставку вооружений в Йемене, конфискованное оружие подлежит уничтожению, оно не должно использоваться в других вооруженных конфликтах. Юристы предлагают Белому дому использовать законы о конфискации активов, принадлежащих людям или организациям, занимающимся незаконной деятельностью. Но для этого потребуется президентский указ или специальное решение Конгресса.
Напомним, что кремль продолжает использовать свои отношения с Ираном для поддержки войны в Украине. В частности, официальный Тегеран, кроме оружия, обеспечивает рф операторами дронов.
Аналитики ISW в своем материале ссылаются на недавнее заявление украинской разведки, обнародовавшее перехват, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели "курдским диалектом с вкраплением слов фарси".
В свою очередь, в Институте изучения войны считают, что операторы Shahed могут быть из Иранского Курдистана, вероятно, связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).