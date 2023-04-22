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Пентагон розсекретив відео, на якому зафіксовано НЛО над Близьким Сходом

22 квітня 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Пентагон розсекретив відео, на якому зафіксовано НЛО над Близьким Сходом
У Пентагоні розсекретили відео про НЛО. Фото: ua.depositphotos.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Пентагон опублікував відео прольоту НЛО над зоною бойових дій на Близькому Сході. Відео зняте минулого року, але стало розсекреченим лише зараз.

Про це пише New York Post.

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Деталі

На кадрах чітко видно таємничий сферичний обʼєкт, який рухається по небу над зоною бойових дій. Кадри зняті американським військом безпілотником.

Що кажуть у Пентагоні

Про це відео розповів директор Офісу з рослідування аномалій Пентагону (AARO) Шон Кіркпатрік під час слухання в Сенаті США 19 квітня. Офіційні особи не знають. Що це за обʼєкт, однак Кіркпатрік каже, що AARO не вважає, що об’єкт представляє потенційну загрозу. Також немає доказів і того, що це справді НЛО.

"Це фактично всі дані, які ми маємо про цю подію. Буде практично неможливо повністю ідентифікувати лише на основі цього відео. AARO поки що не знайшла достовірних доказів позаземної діяльності, позаземних технологій або об’єктів, які суперечать відомим законам фізики", — сказав Шон Кіркпатрік під час слухання.

За його словами, цей інцидент є одним із близькло 650 повідомлень про НЛО. Більшість з ним виявлились повітряними кулями, природними явищами або іншими легко пояснюваними джерелами.

Нагадаємо, раніше ми писали про "найбільший провал розвідки США". Деталі того, як злиті документи Пентагону вплинуть на Україну. 

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