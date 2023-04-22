Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Пентагон рассекретил видео, на котором зафиксировано НЛО над Ближним Востоком arrow

Пентагон рассекретил видео, на котором зафиксировано НЛО над Ближним Востоком

22 апреля 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пентагон рассекретил видео, на котором зафиксировано НЛО над Ближним Востоком
В Пентагоне рассекретили видео об НЛО. Фото: ua.depositphotos.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Пентагон опубликовал видеопролет НЛО над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Видео снято в прошлом году, но стало рассекреченным только сейчас.

Об этом пишет New York Post.

Читайте также:

Подробности

На кадрах отчетливо виден таинственный сферический объект, двигающийся по небу над зоной боевых действий. Кадры сняты американским войском беспилотником.

Что говорят в Пентагоне

Об этом видео рассказал директор Офиса по расследованию аномалий Пентагона (AARO) Шон Киркпатрик во время слушания в Сенате США 19 апреля. Официальные лица не знают. Что это за объект, однако Киркпатрик говорит, что AARO не считает, что объект представляет потенциальную угрозу. Также нет доказательств того, что это действительно НЛО.

"Это фактически все данные, которые мы имеем об этом событии. Будет практически невозможно полностью идентифицировать только на основе этого видео. AARO пока не нашла достоверных доказательств внеземной деятельности, внеземных технологий или противоречащих известным законам физики объектов", — сказал Шон Киркпатрик во время слушания.

По его словам, этот инцидент является одним из около 650 сообщений об НЛО. Большинство из них оказались воздушными шарами, природными явлениями или другими легко объясняемыми источниками.

Напомним, ранее мы писали о "наибольшем провале разведки США". Детали того, как слитые документы Пентагона повлияют на Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас