Пентагон рассекретил видео, на котором зафиксировано НЛО над Ближним Востоком

В Пентагоне рассекретили видео об НЛО. Фото: ua.depositphotos.com

Пентагон опубликовал видеопролет НЛО над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Видео снято в прошлом году, но стало рассекреченным только сейчас.

Об этом пишет New York Post.

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На кадрах отчетливо виден таинственный сферический объект, двигающийся по небу над зоной боевых действий. Кадры сняты американским войском беспилотником.

Что говорят в Пентагоне

Об этом видео рассказал директор Офиса по расследованию аномалий Пентагона (AARO) Шон Киркпатрик во время слушания в Сенате США 19 апреля. Официальные лица не знают. Что это за объект, однако Киркпатрик говорит, что AARO не считает, что объект представляет потенциальную угрозу. Также нет доказательств того, что это действительно НЛО.

"Это фактически все данные, которые мы имеем об этом событии. Будет практически невозможно полностью идентифицировать только на основе этого видео. AARO пока не нашла достоверных доказательств внеземной деятельности, внеземных технологий или противоречащих известным законам физики объектов", — сказал Шон Киркпатрик во время слушания.

По его словам, этот инцидент является одним из около 650 сообщений об НЛО. Большинство из них оказались воздушными шарами, природными явлениями или другими легко объясняемыми источниками.

Напомним, ранее мы писали о "наибольшем провале разведки США". Детали того, как слитые документы Пентагона повлияют на Украину.