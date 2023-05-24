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Пентагон: українці продовжують бої поблизу Бахмута

24 травня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пентагон: українці продовжують бої поблизу Бахмута
Зруйноване українське місто Бахмут. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Власну оцінку, чи справді Росія повністю захопила місто Бахмут на Донеччині, Міністерство оборони США публічно не оголошуватиме. Хоча і визнає, що російські сили контролюють значну його частину.

Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер під час брифінгу. Повідомляє видання "Європейська правда".

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"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", — відповів Патрик Райдер на питання, чи контролює РФ місто.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спростовує твердження про повну окупацію Бахмута з боку російських сил, наголошуючи на тому, що частина міста все ще під контролем України. Він стверджує, що стратегічні рішення щодо продовження оборони Бахмута ухвалювалися на високому рівні та обговорювалися під час ставки Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, за час повномаштабної військової агресії Україна змужніла, отримала фінансову та військову підтримку від закордонних колег. В Офісі Президента України вважають, що зараз у цій війні настав переламний момент. 

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