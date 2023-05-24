Пентагон: украинцы продолжают бои вблизи Бахмута

Украинский город Бахмут сейчас. Фото: УНИАН

Собственную оценку, действительно ли Россия полностью захватила город Бахмут в Донецкой области, Министерство обороны США публично объявлять не будет. Хотя и признает, что российские силы контролируют значительную его часть.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Сообщает издание "Европейская правда".

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"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", — ответил Патрик Райдер на вопрос, контролирует ли РФ город.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опровергает утверждение о полной оккупации Бахмута со стороны российских сил, отмечая, что часть города все еще под контролем Украины. Он утверждает, что стратегические решения по продолжению обороны Бахмута принимались на высоком уровне и обсуждались на ставке Верховного Главнокомандующего.

Напомним, за время полномасштабной военной агрессии Украина возмужала, получила финансовую и военную поддержку от зарубежных коллег. В Офисе Президента Украины считают, что сейчас в этой войне настал переломный момент.