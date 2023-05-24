Пентагон: украинцы продолжают бои вблизи Бахмута
Собственную оценку, действительно ли Россия полностью захватила город Бахмут в Донецкой области, Министерство обороны США публично объявлять не будет. Хотя и признает, что российские силы контролируют значительную его часть.
Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Сообщает издание "Европейская правда".
"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", — ответил Патрик Райдер на вопрос, контролирует ли РФ город.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опровергает утверждение о полной оккупации Бахмута со стороны российских сил, отмечая, что часть города все еще под контролем Украины. Он утверждает, что стратегические решения по продолжению обороны Бахмута принимались на высоком уровне и обсуждались на ставке Верховного Главнокомандующего.
Напомним, за время полномасштабной военной агрессии Украина возмужала, получила финансовую и военную поддержку от зарубежных коллег. В Офисе Президента Украины считают, что сейчас в этой войне настал переломный момент.